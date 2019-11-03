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رقم الخبر: 267368 تاريخ النشر: تشرين الثاني 02, 2019 الوقت: 17:59 الاقسام: محليات  
وزير الطاقة: سدود البلاد جاهزة لمواجهة السيول

وزير الطاقة: سدود البلاد جاهزة لمواجهة السيول

أكد وزير الطاقة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم السبت، ان السدود جاهزة لمواجهة السيول، حيث تتوفر فيها طاقة استيعاب تصل الى 24 مليار متر مكعب.
وعلى هامش التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة وبنك تنمية التعاون لتنفيذ 6 مشاريع للمياه والصرف الصحي في ايران، وردا على سؤال حول مواجهة الامطار للسنة المائية الجارية، قال رضا اردكانيان: ان التوقعات تقوم بها منظمة الانواء الجوية، ومقارنة بمتوسط السنوات الـ35 الماضية، فإن خريف هذا العام يبدو طبيعيا، حيث كان مستوى الامطار 50 بالمائة اكثر من المتوسط، وبالطبع قد يتغير مستوى الامطار في الاشهر القادمة.
وصرح وزير الطاقة: ان هناك جاهزية، فمن مجموع 50 مليار متر مكعب الطاقة الاستيعابية لسدود البلاد، امتلأت 26 مليار متر مكعب منها، وهناك استيعاب كاف لاستقبال مياه السيول في البلاد.
ولفت الوزير اردكانيان الى مذكرة التفاهم لانجاز 6 مشاريع بنيوية في مجال المياه والصرف الصحي، وقال: بإنجاز هذه المشاريع تتوفر 23 الفا و587 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأوضح انه حتى الآن كانت اغلب الاستثمارات تجري في مجال إيجاد موارد المياه في البلاد، ولابد من الآن فصاعدا الاستثمار في قطاع ادارة استهلاك المياه والحد من استهلاك موارد المياه.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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