سجلت بورصة السلع الإيرانية، خلال الأسبوع المنتهي بـ31 أكتوبر/ تشرين الأول، صفقات بيع أكثر من 084ر440 ألف طن من السلع بقيمة أكثر من 404 ملايين دولار، أي بزيادة نسبتها 58 و18% حجماً وقيمة على التوالي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

وأفادت العلاقات العامة والشؤون الدولية في بورصة السلع الإيرانية، في تقرير لها، إن القاعة الصناعية والتعدينية بالبورصة سجلت مبيعات 57 ألفاً و135 طناً من السلع بقيمة 95 مليون دولار، شملت 52 ألفاً و708 أطنان من الصلب، و2295 طناً من النحاس، وألفي طن من الألمنيوم، و12 طناً من الخامات المكثفة للمعادن الثمينة، و12 طناً من الموليبيدن المكثف، و22 كغم من سبائك الذهب.

كما عقدت السوق الداخلية والتصديرية بقاعة المشتقات النفطية والبتروكيماوية، صفقات بيع أكثر من 382 ألفاً و715 طناً بقيمة أكثر من 327 مليون دولار، شملت 206 آلاف و300 طن من مادة فاكيوم باتوم (مادة أولية في إنتاج القير)، و86 ألفاً و632 طناً من القير، و50 ألفاً و555 طناً من المواد البوليميرية، و20 ألفاً و402 طن من المواد الكيميائية، و666 طناً من عوازل الرطوبة، و13 ألفاً و500 طن من مادة اللوب كات (مادة أولية في إنتاج زيوت المحركات)، و4625 طناً من الكبريت.

وفي السوق الثانوية لبورصة السلع الإيرانية، تم عقد صفقات بيع 234 طناً من مختلف أنواع السلع.