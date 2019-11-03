وفي احتفال جني محصول الزعفران والبرباريس (زرشك) بمنطقة قاينات بمحافظة خراسان الجنوبية (شرق)، أعلن طهماسبي عن تصدير 280 طن من الزعفران العام الماضي، وقال: في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام تم تصدير 74 طناً من الزعفران إلى دول أخرى عبر الجمارك الإيرانية. وأضاف: ان الحكومة تدعم المزارعين عن طريق المشتريات المدعومة والتوافقية.

وأشار طهماسبي إلى إنشاء 150 مزرعة لأشجار البرباريس في محافظة خراسان الجنوبية، وقال: ان هذه المحافظة من المحافظات ذات التبخر المنخفض، لذلك تعتبر زراعة النباتات مثل البرباريس والزعفران والعناب خطوة ذكية. ولفت مساعد وزير الزراعة الى إنشاء البيوت البلاستيكية (الدفيئات) بمساحة تقدر بأكثر من 850 هكتاراً في محافظة خراسان الجنوبية، وقال: إن إنشاء البيوت البلاستيكية (الدفيئة) من ناحية سيوفر فرص العمل للشباب؛ ومن ناحية أخرى، ستكون هناك وفورات كبيرة في موارد المياه في المحافظة.

من ناحيته، أوضح رئيس منظمة الجهاد الزراعي بمحافظة خراسان الجنوبية، غلام رضا قوسي، ان مابين 90 الى 93% من إجمالي إنتاج الزعفران و95% من إنتاج البرباريس في العالم يتم في ايران ومحافظة خراسان الجنوبية الحدودية الجنوبية. وأشار الى أن مساحة الأراضي المزروعة بمحصول الزعفران في هذه المحافظة يبلغ العام الحالي 16 ألفاً و703 هكتاراً، والتي من المتوقع أن تنتج 67 طناً من الزعفران المجفف، والتي تزيد بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي.