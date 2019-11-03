وضعت الكويت قيودا مشددة على استيراد الطائرات المسيرة، في سياق إجراءات أمنية احترازية.

وفي هذا السياق، أعلن وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان السبت حظر استيراد جميع أنواع الطائرات المسيرة التي تعمل بنظام التحكم عن بُعد، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية.

وشدد الروضان على أن "تلتزم الشركات والمحال التجارية المرخص لها من وزارة الداخلية بإنشاء سجل خاص بمبيعات الطائرات المشار إليها بالمادة السابقة، يُدون فيه اسم المشتري ورقم هويته ورقم هاتفه".

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، فتحت السلطات الكويتية تحقيقا في تقارير بشأن مشاهدة طائرة مسيرة في سماء البلاد.

وذكرت الحكومة الكويتية عبر حسابها على "تويتر" آنذاك أن "القيادات الأمنية باشرت إجراء التحقيقات اللازمة بشأن ما تم رصده من تحليق طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت وما تم اتخاذه من إجراءات والسبل الكفيلة للتصدي لها".

وفي حينها، تحدثت وسائل إعلام محلية عن اختراق طائرة مسيرة مجهولة الهوية قادمة من جهة البحر الأجواء الكويتية، وتحليقها فوق دار سلوى مقر إقامة أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.