أعلن مساعد وزير الطاقة رئيس منظمة الطاقة المتجددة وكفاءة الكهرباء، ان جميع المعدات المستخدمة في محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة المتجددة هي محلية الصنع.

وقال محمد صادق زادة، الجمعة، على هامش زيارته معرض صناعات الكهرباء الدولي بطهران: يوجد في ايران 115 محطة تعمل بالطاقة المتجددة وتقوم بإنتاج 840 ميغاواط كهرباء، حيث توفر فرص عمل لأكثر من 40 ألف عامل بشكل مباشر ومثلهم غير مباشر.

وأشار صادق زادة الى حضور 36 شركة أجنبية من 13 دولة في معرض طهران هذا العام، وقال: ان حضور هذه الشركات فرصة مناسبة لإيجاد الارتباط في تكميل دورة تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وكذلك توفير الأرضية الملائمة لتصدير الكهرباء المنتج بهذه التقنية.

يذكر أنه إفتتح يوم الخميس الماضي (31 تشرين الأول/ أكتوبر) معرض طهران الدولي الـ19 للكهرباء في المقر الدائم للمعارض الدولية بطهران بمشاركة 464 شركة ايرانية و36 شركة أجنبية.

وتشارك شركات من ألمانيا والصين وتركيا وايطاليا واسبانيا وفنلندا وبلجیکا وبريطانيا وسویسرا وروسيا ولبنان في معرض الكهرباء الايراني الذي افتتحه وزير الطاقة رضا أردكانيان وتستمر فعالياته لمدة أربعة ايام.

وتعرض الشركات أحدث منتجاتها في صناعة الكهرباء بما فيها الأسلاك والكابلات والمعدات الكهربائية، والتشغيل الآلي، وأنظمة الأجهزة الدقيقة.