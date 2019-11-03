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رقم الخبر: 267359 تاريخ النشر: تشرين الثاني 02, 2019 الوقت: 18:03 الاقسام: عربيات  
الخارجية الأمريكية: الإمارات باتت مركزاً لدعم الإرهاب مالياً

الخارجية الأمريكية: الإمارات باتت مركزاً لدعم الإرهاب مالياً

أشار تقرير اعدته وزارة الخارجية الأمريكية حول الإرهاب لعام 2018، إلى أن الإمارات ظلت خلال هذا العام محطة إقليمية ودولية لتنقلات المنظمات الإرهابية، معتبرا أن القدرات التشغيلية والاعتبارات السياسية في الإمارات أعاقت تجميد ومصادرة الأصول الإرهابية.

وأوضح التقرير الذي نشر الجمعة، أن استغلال الجهات غير القانونية للأنظمة المالية في الإمارات يشكل مصدر قلق كبير، إضافة إلى حاجتها لمؤسسات مالية وكوادر لإنفاذ العقوبات الأممية على تنظيمي "داعش" و"القاعدة.

وأكد التقرير أن "بعض الكتب الدراسية السعودية ما زالت تتضمن لغة تحرض على التمييز وعدم التسامح والعنف، إلى جانب مواصلة المملكة دعم الآراء غير المتسامحة في عدد من البلدان".

ولفت إلى "اعتقال ناشطين وأكاديمين ورجال دين في السعودية"، مذكرا بأن الرياض دافعت عن تلك الاعتقالات بأنها لـ"صالح الأمن القومي".

كما أوضح التقرير أن "الصدع بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر يعيق التعاون في مكافحة الإرهاب، في إشارة إلى الأزمة الخليجية والحصار الذي فرضه الرباعي على الدوحة بزعم دعم الأخيرة للإرهاب وهو ما تنفيه جملة وتفصيلاً.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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