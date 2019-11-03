كشف يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول،عن خبراً ساراً لجماهير الفريق الأحمر، بشأن الحالة البدنية للمصري محمد صلاح، وذلك قبل مواجهة أستون فيلا مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وكان صلاح قد تعرض لإصابة غادر على إثرها مباراة الريدز أمام توتنهام في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، ومن المتوقع أن يكون في كامل جاهزيته لمواجهة أستون فيلا، عقب تعافيه التام من الإصابة.

وقال يورجن كلوب في تصريحات صحفية: “محمد صلاح بخير وهو جاهز بشكل كامل.. لقد كان عليه القيام بتدريبات فردية خلال هذا الأسبوع ولكنه تدرب مساء أمس الجمعة”.

وتابع: “أعتقد أنه من المزعج حقاً أن الإصابة كانت [في الكاحل] وعليه أن يتعامل معها، إنه تؤلمه خلال الجري ثم يجب عليه الخروج من المجموعة، إنها ليست إصابة حقيقية ولكن يجب أن يكون على ما يرام”.

وستكون مواجهة اليوم هي المباراة الأولى للريدز من 15 مباراة متتالية في ظرف شهرين، ولذلك قدم يورجن كلوب رسالة للاعبيه خلال هذه الفترة المزدحمة، بقوله: “إنها فرصة للجميع، ليست لدي تشكيلة ثابتة”.

واختتم بالقول: “إنها مجرد فرصة لنا جميعاً، ويجب أن يكون الأولاد مستعدين للحظات محددة لأداء وظائف مختلفة ومساعدة الفريق على الفوز بالمباريات، هذا هو ما هو عليه وما هو واضح، هذا هو ما سيكون عليه الفريق”.