  • الأحد ٥ ربیع الاول ١٤٤١
  • الأحد , نوفمبر 03, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 267356 تاريخ النشر: تشرين الثاني 02, 2019 الوقت: 17:51 الاقسام: رياضة  
وريورز يبدأ الحياة دون كوري بالخسارة أمام سبيرز

وريورز يبدأ الحياة دون كوري بالخسارة أمام سبيرز

بدأ جولدن ستيت وريورز مسيرته دون صانع اللعب المصاب ستيفن كوري ليخسر 127-110 أمام سان أنطونيو سبيرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يوم الجمعة.

وأعلن وريورز قبل المباراة بساعات أن كوري، المتخصص في الرميات الثلاثية، سيغيب نحو ثلاثة أشهر بسبب خضوعه لجراحة في يده اليسرى.

ورغم التعرض لضربة كبيرة تقدم وريورز في الدقيقة الثانية من الربع الثالث وكان متأخرا 83-79 قبل ثلاث دقائق و20 ثانية من نهاية هذا الربع قبل أن ينتفض سبيرز بشكل مذهل.

وسجل سبيرز عشر نقاط متتالية، من بينها خمس نقاط للاعبه باتي ميلز، لينال الأفضلية ويتقدم بفارق 14 نقطة ويشق طريقه نحو الفوز.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: رويترز
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/4232 sec