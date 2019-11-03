بدأ جولدن ستيت وريورز مسيرته دون صانع اللعب المصاب ستيفن كوري ليخسر 127-110 أمام سان أنطونيو سبيرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يوم الجمعة.

وأعلن وريورز قبل المباراة بساعات أن كوري، المتخصص في الرميات الثلاثية، سيغيب نحو ثلاثة أشهر بسبب خضوعه لجراحة في يده اليسرى.

ورغم التعرض لضربة كبيرة تقدم وريورز في الدقيقة الثانية من الربع الثالث وكان متأخرا 83-79 قبل ثلاث دقائق و20 ثانية من نهاية هذا الربع قبل أن ينتفض سبيرز بشكل مذهل.

وسجل سبيرز عشر نقاط متتالية، من بينها خمس نقاط للاعبه باتي ميلز، لينال الأفضلية ويتقدم بفارق 14 نقطة ويشق طريقه نحو الفوز.