وتؤمن والدة رونالدو بوجود نظرية مؤامرة تحاك ضد صاروخ ماديرا، كما ترى أن نجلها كان من الممكن أن يحصل على جوائز أكثر مما حصد طوال مسيرته، لكن جنسيته البرتغالية حرمته من ذلك.



والدة رونالدو تفتح النار على “مافيا” كرة القدم:



وقال أفيرو في تصريحات أبرزتها إذاعة مونتي كارلو الفرنسية: “هناك مافيا تتحكم في كرة القدم، هذه الكلمة هي الأنسب لوصف ذلك، وإذا أدركت كل ما يحدث، ستؤمن بهذا الأمر”.



وتابعت: “هذه المافيا هي وراء كل ما يحدث، وهي السبب الوحيد في حرمان رونالدو من الفوز بالمزيد من الكرات الذهبية.. هذا حدث مع رونالدو لأنه برتغالي ومن ماديرا، لو كان إسبانياً أو إنجليزياً، لما فعلوا ذلك معه”.