  • الأحد ٥ ربیع الاول ١٤٤١
  • الأحد , نوفمبر 03, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 267354 تاريخ النشر: تشرين الثاني 02, 2019 الوقت: 17:50 الاقسام: رياضة  
والدة رونالدو تقول إن المافيا حرمت كريستيانو من الكرة الذهبية

والدة رونالدو تقول إن المافيا حرمت كريستيانو من الكرة الذهبية

سخنت دولوريس أفيرو والدة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، حبالها الصوتية جيداً، لتُتحف وسائل الإعلام بتصريحات نارية، حيث أكدت وجود مافيا تسبب في حرمان ابنها من التتويج بالكرة الذهبية.

وتؤمن والدة رونالدو بوجود نظرية مؤامرة تحاك ضد صاروخ ماديرا، كما ترى أن نجلها كان من الممكن أن يحصل على جوائز أكثر مما حصد طوال مسيرته، لكن جنسيته البرتغالية حرمته من ذلك.

والدة رونالدو تفتح النار على “مافيا” كرة القدم:

وقال أفيرو في تصريحات أبرزتها إذاعة مونتي كارلو الفرنسية: “هناك مافيا تتحكم في كرة القدم، هذه الكلمة هي الأنسب لوصف ذلك، وإذا أدركت كل ما يحدث، ستؤمن بهذا الأمر”.

وتابعت: “هذه المافيا هي وراء كل ما يحدث، وهي السبب الوحيد في حرمان رونالدو من الفوز بالمزيد من الكرات الذهبية.. هذا حدث مع رونالدو لأنه برتغالي ومن ماديرا، لو كان إسبانياً أو إنجليزياً، لما فعلوا ذلك معه”.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: سبورت 360
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0598 sec