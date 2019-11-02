تعرض مقيم آسيوي في الإمارات، توقف لقضاء حاجته في منطقة رملية، للهجوم من قبل عصابة تتكون من 4 أشخاص وسرقوا منه مبلغ (800 ألف دولار) بالريال السعودي، كان بحوزته.

وأشار الضحية إلى أن 4 أشخاص هاجموه عند توقفه على طريق عام بجانب منطقة رملية، ورشوا وجهه بغاز الفلفل الحارق، وسرقوا حقيبة تحوي النقود كان يخفيها أسفل المقعد الخلفي للسيارة.

وقال مصدر من قسم مباحث الجرائم في شرطة دبي، إن (بلاغا ورد عن واقعة سرقة بالإكراه، وتم تشكيل فريق عمل لسرعة ضبط الجناة، وذلك من خلال خطة احتواء وتجنيد المصادر، إلى أن تم تحديد هوية المتهمين الأول والثاني بعد نحو 20 يوما من الواقعة، وألقي القبض عليهما).

وأضاف، أن (المتهمين اعترفا بالسرقة، بمشاركة متهمين آخرين، كما أقرا بأنهما سلما حصتيهما لمتهم خامس يقيم في الحي الصيني بالمدينة العالمية، فتمت مداهمة مقر سكنه وضبطه وبحوزته مبلغ 404 آلاف ريال سعودي_107 آلف دولار).

وأشار إلى أنه، وبسؤال المتهم الأخير، أفاد بأنه يعرف طبيعة الأموال التي أخفاها بحوزته، إذ أخبره عضوا العصابة بأنهما سرقا المبلغ بمشاركة آخرين، وأنهما عازمان على مغادرة البلاد، على أن يرسل لهما النقود لاحقا مقابل حصة من المبلغ.