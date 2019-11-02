وأخرج، ماكس لوكاس، من أوفنباخ بضواحي فرانكفورت، السن (ذات الطول الغريب) من فم مريض يعاني من ألم شديد.

وحصل طبيب الأسنان على شهادة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عن العمل الفذ الذي قام به، حيث تجاوز طول السن الرقم الأسبق المسجل بنحو 5 ملم.

وفي سبتمبر الماضي، عالج لوكاس المريض، ميجو فودوبيخا، حيث أظهرت الأشعة السينية أن الرجل الكرواتي لديه سنا كبيرة بشكل لا يصدق، ما تسبب في تورم الفك العلوي لديه.

وفي حديثه مع Frankfurter Neue Zeitung، قال ماكس إن العلاج (غير ممكن) ويجب اقتلاع السن في أسرع وقت ممكن.

وذكرت الصحيفة الألمانية أن السيد فودوبيخا، الذي لم يُكشف عن عمره ومهنته، شعر بالارتياح للتخلص من آلامه. وأضافت أيضا أن قبول الدكتور لوكاس في موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، تطلب عاما كاملا.

وسابقا، احتفظ أطباء في الهند بالرقم القياسي العالمي لاستخراج أطول سن على الإطلاق، يبلغ قياسها 3.67 سم.