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رقم الخبر: 267345 تاريخ النشر: تشرين الثاني 02, 2019 الوقت: 15:18 الاقسام: رياضة  
وفد من الاتحاد الإيراني يصل البصرة لتفقد الملعب قبل مباراة العراق

وفد من الاتحاد الإيراني يصل البصرة لتفقد الملعب قبل مباراة العراق

وصل وفد من الاتحاد الإيراني لكرة القدم، إلى محافظة البصرة بجنوب العراق من أجل تفقد ملعب البصرة الدولي والفندق الذي سيتواجد فيه المنتخب الإيراني قبل المباراة المرتقبة بين ايران والعراق في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويرأس الوفد الذي وصل يوم الجمعة، محمد رضا ساكت نائب رئيس الاتحاد الإيراني والوفد المرافق له، حيث تفقد فندق "الشيراتون" في البصرة وملعب جذع النخلة وملاعب التدريب.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين المنتخبين في الـ14 من شهر تشرين الثاني الحالي.

وتلعب ايران في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات العراق والبحرين وكمبوديا وهونغ كونغ.

ويحتل العراق صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن البحرين وبفارق نقطة واحدة عن إيران.

 

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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