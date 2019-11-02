  • السبت ٤ ربیع الاول ١٤٤١
  • السبت , نوفمبر 02, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 267344 تاريخ النشر: تشرين الثاني 02, 2019 الوقت: 15:56 الاقسام: محليات  
إيران واليونان تؤكدان على توسيع العلاقات الثنائية

إيران واليونان تؤكدان على توسيع العلاقات الثنائية

أكد الأمين العام لوزارة الخارجية اليونانية "تميستوكليس دميريس" والسفير الإيراني لدى اليونان "أحمد نادري" على تطوير العلاقات الثنائية على مختلف المستويات .
ووفقا لبيان أصدرته اليوم السبت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في اليونان، أشار الأمين العام لوزارة الخارجية اليونانية إلى معارضة أثينا لتصدير الديمقراطيات الغربية إلى دول أخرى.
وقال دميريس أيضا أنه ينبغي إيلاء الاعتبار الجاد لقيم حقوق الإنسان وقواعدها التي تحكم كل بلد.
كما أشار السفير الإيراني في اليونان إلى السمات التاريخية والثقافية والحضارية المشتركة للبلدين باعتبارها روابط لعلاقات جيدة وبناءة بين اليونان وايران.
كما أعرب أحمد نادري عن أمله في فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين بالتعاون مع الحكومة اليونانية.
وانتقد تطبيق معايير حقوق الإنسان المزدوجة والتمييزية، وقال: لقد أصبحت حقوق الإنسان أداة سياسية وتم التشكيك في النوايا الحسنة لقرارات حقوق الإنسان.
كما أكد الأمين العام لوزارة خارجية اليونان وسفير الجمهورية الإسلامية لدى اليونان على استعداد البلدين لتوسيع العلاقات الثنائية على مختلف المستويات، ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية وقضايا حقوق الإنسان.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/8988 sec