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رقم الخبر: 267343 تاريخ النشر: تشرين الثاني 02, 2019 الوقت: 15:56 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
أكثر من 30 ألف أجنبي یتلقون العلاج في مستشفیات شیراز
خلال ستة اشهر..

أكثر من 30 ألف أجنبي یتلقون العلاج في مستشفیات شیراز

قال مديرعام التراث الثقافي والصناعات اليدوية في شيراز "مصيب اميري" انه خلال الستة اشهر الاخيرة من العام الحالي بلغ عدد الوافدين الى شيراز للسياحة الطبية اكثر من 30 الف شخص.
واضاف اميري اليوم السبت لمراسل ارنا بلغ عدد القادمين من سلطنة عمان للعلاج في المراكز الطبية في شيراز خلال هذه الفترة حوالي 18 الف مواطن .
واوضح مديرعام التراث الثقافي والصناعات اليدوية في شيراز ان العلاجات التي تم تقديمها لهم كانت في مجال زراعة الاعضاء و القسطرة والعلاج الكيمياوي ومعالجة انواع امراض السرطان وعمليات جراحية للقلب والعيون والمفاصل وكذلك تقديم العلاج في مجال العقم عند الرجال والنساء ومجالات طبية اخرى.
وقال ان جنسیات الذين قدموا لشيراز للسياحة الطبية كانت من دول اسيا الوسطى ودول الخليج الفارسي وافغانستان وباكستان والعراق .
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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