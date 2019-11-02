أفادت بعض المواقع الفنية بإختتام الدورة الـ 56 لمهرجان انطاليا السينمائي ليلة 31 اكتوبر المنصرم، حيث حصد المخرج رضا مير كريمي جائزة أفضل إخراج وكذلك حصد الفنان حامد بهداد جائزة أفضل ممثل عن فيلم "قصر شيرين" الإيراني.

فيلم «قصر شيرين» يعتبر التجربة الإخراجية التاسعة للمخرج الإيراني مير كريمي وتعاونه الأول مع الممثل حامد بهداد من تأليف محسن قرائي ومحمد داودي على اساس فكرة قدمها ميركريمي، وهو من بطولة حامد بهداد، جيلا شاهي، أكبر آئين، آزاده نوبهار، محمد أشكان‌فر، محمد عسكري، يونا تدين، نيوشا عليبور، بابك لطفي خواجه‌باشا، وزهير ياري وقد شارك في العديد من المهرجانات الدولية في مختلف أنحاء العالم.