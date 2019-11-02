كشفت العلاقات العامة بالدورة الـ49 لمهرجان «رشد» السينمائي الدولي عن قائمة 85 فيلما إيرانيا و57 فيلما أجنبيا شاركت من 25 بلداً في هذه الدورة من المهرجان.

وتتنافس الأفلام المشاركة في أقسام الأنيميشن، والوثائقيات العلمية والتعليمية، والوثائقيات، والروائية القصيرة، والروائية الطويلة، والقسم الجانبي (مختارات مهرجان الأفلام التعليمية الألماني)، إلى جانب الأعمال التي أخرجها المعلمون وطلبة المدارس.

وأعلن أمين عام المهرجان وحيد كلستان أن هذه الأعمال تم اختيارها من بين 2600 فيلم تم إرسالها إلى أمانة المهرجان.

ولفتت العلاقات العامة بالمهرجان أن أفلاماً ناجحة تشارك بهذه الدورة، منها وفي قسم الأنيميشن يشارك فيلم «زري، زري، كاكل زري» للمخرجة مهین جواهریان، و«الوتر السادس» للمخرج بهرام عظيمي، و«الرحلة الأخيرة» للمخرجة هريستينا بلوسوفا من أوزبكستان، و«400 مايل في الساعة» بإخراج جماعي من فرنسا؛ وفي قسم الوثائقيات العلمية والتعليمية يشارك فيلم «مكان الصديق الفارغ» للمخرج محمدعلي طالبي، و«حافظ وغوته» للمخرج فرشاد فرشته حكمت، «يا لزرقة محيطكم» للمخرج جو بيشوتا من أميركا، و«ماهو الوعي؟» للمخرجة دايانا غراديناري من بريطانيا؛ وفي قسم الروائيات القصيرة يشارك فيلم «حفلة التيس» للمخرج سعيد زمانيان، و«السيف الخشبي» للمخرجين سوسن سلامت وبهزاد علوي، و«القبطان كينسيس» للمخرج كارلوس خوفره من إسباينا، و«غافلني!» للمخرج سيمون موك من النمسا، و..

وتقام الدورة الـ49 لمهرجان «رشد» السينمائي للأفلام التعليمية في الفترة بين 15 وحتى 22 نوفمبر في مدينة ومحافظة طهران، ومن ثم 23 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر في كافة المحافظات الإيرانية.