نشر علماء وأساتذة مسلمون، وأئمة المجتمع الأسترالي كتيباً حول «التعاليم الإسلامية» لمواجهة المفاهيم الخاطئة حول هذا الدين والدعاية المعادية للإسلام.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة الأسترالية متعددة الثقافات(AMK)، «هاس دلال»: يعدّ نشر هذا الكتيب مهما ً ليس فقط لمواجهة الدعاية والمفاهيم الخاطئة عن الإسلام، بل للشباب المسلمين الأستراليين الذين يرغبون في الحصول على فهم للتعاليم الإسلامية من مصدر موثوق به وأكاديمي.

وتم تأليف هذا الكتيب المكون من 12 صفحة بعنوان «كتيب تمهيدي: الإسلام والحياة في أستراليا» من قبل مجموعة من الأئمة والعلماء لمساعدة الشباب الأسترالي المسلم للتعرف على التعاليم الإسلامية من مصادر موثوقة.

وقال «بكيم حسني»، إمام الجالية الأسترالية: «يراجع الكثير من الشباب المواقع الإنترنتية عندما يرغبون في معرفة الإسلام في حين أن معظم محتوى هذه المواقع خاطئ وغير دقيق، لكن هذا الكتيب يساعدهم.