عصير الأناناس: يساعد على الهضم ومفيد جدا للمعدة كما انه مدر للبول وطارد للسموم في الجسم وينصح به المصابون بفقر الدم وعسر الهضم، كما انه يساعد على حرق الدهون بالجسم لإحتوائه على نسبة عالية من الألياف والتى تساعد على الشعور بالشبع وتحسن حركة الأمعاء لذلك هو مفيد للمصابين بالسمنة.

عصير الليمون والبرتقال: يعمل الليمون والبرتقال على تقوية جهاز المناعة نظراً لإحتوائهم على نسبة عالية من فيتامين c الذي يفيد في تقوية مناعة الجسم وبالتالي تقل فرص الإصابة بالأمراض كالبرد والأنفلونزا، لذا ينصح به المصابون بنقص المناعة والأطفال.

عصير التوت: يعمل على تقوية وظائف الكبد، كما ينصح به المصابون بالنقرس (آلام المفاصل) والروماتيزم للتخفيف من أوجاعها وذلك لإحتواء التوت على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد في منع ردود الفعل المناعية المسببة للآلام لدى الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي.

عصير العنب: يعمل على طرد السموم من الجسم، لذا ينصح به مرضى الكليتين، كما انه ينصح به مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم لإحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم مما يحد من ارتفاع ضغط الدم، باللإضافة إلى إحتوائه على الياف غذائية تعمل في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

عصير الفراولة: مرطب وملين لإحتوائه على الماء والألياف الغذائية التي تساعد في رطوبة الجسم والحفاظ على حركة الأمعاء بشكل منتظم، مما يقي من الإصابة بالإمساك، لذلك ينصح به لمن يعانون من الإمساك.