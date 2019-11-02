– يحتوي الزنجبيل على العديد من العناصر الغذائية، التي تساهم في ضبط معدلات ضغط الدم، شرط عدم الإفراط في تناوله.

– يحتوي الزنجبيل أيضا على البوتاسيوم والمغنيسيوم، اللذين يحافظان على معدل المياه في الجسم والحدّ من ارتفاع الضغط أو هبوطه.

– يعمل الزنجبيل على خفض نسبة الكولسترول والدهون الثلاثية في الدم.

– يقي الزنجبيل من الجلطات وقصور عضلة القلب وتصلب الشرايين والسكتات الدماغية.

وفي ما يلي المزيد من الفوائد الصحية للزنجبيل:

القضاء على البكتيريا،تحسين الذاكرة وتقوية الجسم، تسكين الآلام، علاج الإسهال والنفخة، علاج التهاب المفاصل، تسييل الدم طبيعيّا، والحؤول دون تخثّره ودون حدوث جلطات، التخلّص من الدوار، معالجة الربو، مكافحة التهاب الفم، علاج التقيؤ والغثيان، تنظيف الجسم من السموم.

نصيحة لشرب الزنجبيل:

يمكن تناول الزنجبيل ثلاث مرات في خلال اليوم الواحد، على أن تتراوح زنة كل جرعة بين 100_ 200 مللغرام. ويمكن إعداد الجرعة ضمن شراب ساخن، مع شرائح من الليمون والقليل من العسل، أو شراب بارد يتألف من الماء وبضع أوراق من النعناع، والقليل من عصير الليمون الحامض، ليتمّ رشف القليل منه خلال اليوم.

علما أنّه يفضّل تخفيض الجرعة لدى المرضى الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم.