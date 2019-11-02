  • السبت ٤ ربیع الاول ١٤٤١
  • السبت , نوفمبر 02, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 267335 تاريخ النشر: تشرين الثاني 02, 2019 الوقت: 15:59 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
فوائد الزنجبيل للقلب و…

فوائد الزنجبيل للقلب و…

فوائد الزنجبيل للقلب والأوعية الدموية ولغيرها من أعضاء الجسم:

– يحتوي الزنجبيل على العديد من العناصر الغذائية، التي تساهم في ضبط معدلات ضغط الدم، شرط عدم الإفراط في تناوله.

– يحتوي الزنجبيل أيضا على البوتاسيوم والمغنيسيوم، اللذين يحافظان على معدل المياه في الجسم والحدّ من ارتفاع الضغط أو هبوطه.

– يعمل الزنجبيل على خفض نسبة الكولسترول والدهون الثلاثية في الدم.

– يقي الزنجبيل من الجلطات وقصور عضلة القلب وتصلب الشرايين والسكتات الدماغية.

وفي ما يلي المزيد من الفوائد الصحية للزنجبيل:

القضاء على البكتيريا،تحسين الذاكرة وتقوية الجسم، تسكين الآلام، علاج الإسهال والنفخة، علاج التهاب المفاصل،  تسييل الدم طبيعيّا، والحؤول دون تخثّره ودون حدوث جلطات، التخلّص من الدوار، معالجة الربو، مكافحة التهاب الفم، علاج التقيؤ والغثيان، تنظيف الجسم من السموم.

نصيحة لشرب الزنجبيل:

يمكن تناول الزنجبيل ثلاث مرات في خلال اليوم الواحد، على أن تتراوح زنة كل جرعة بين 100_ 200 مللغرام. ويمكن إعداد الجرعة ضمن شراب ساخن، مع شرائح من الليمون والقليل من العسل، أو شراب بارد يتألف من الماء وبضع أوراق من النعناع، والقليل من عصير الليمون الحامض، ليتمّ رشف القليل منه خلال اليوم.

علما أنّه يفضّل تخفيض الجرعة لدى المرضى الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 4/6857 sec