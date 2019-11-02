تحمل بعض الأطعمة الجراثيم الضارة التي يمكن أن تسبب الأمراض الخطيرة مثل التسمم الغذائي.

ويجب التعامل مع الأطعمة بحذر شديد والتأكد من نظافتها وخلوها من الملوثات ومسببات الأمراض حفاظا على الصحة العامة والاصابة بالتسمم.

ووفقا لموقع مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها «CDC»، فإن الأطعمة الخام ذات الأصل الحيواني هي الأكثر عرضة للتلوث، خاصة اللحوم والدواجن النيئة أو غير المطهية جيدا، والبيض النيء أو المطبوخ بشكل خفيف والحليب غير المبستر (الخام)، والمحار النيء.

في حين أن بعض الأطعمة أكثر عرضة للإصابة بالمرض، فإن أي طعام يمكن أن يتلوث في الحقل أو أثناء التصنيع أو خلال المراحل الأخرى في سلسلة إنتاج الأغذية، بما في ذلك من خلال التلوث المتبادل باللحوم النيئة في المطابخ.

الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتجنب التسمم الغذائي:

اللحوم والدواجن النيئة وغير المطهية يمكن أن تجعلك مريضا، فمعظم الدواجن الخام تحتوي على مسببات التسمم الغذائي، قد تحتوي أيضا على السالمونيلا والكلوستريديوم بيرفرينجنز والبكتيريا الأخرى، قد تحتوي اللحوم النيئة على السالمونيلا، والكولاي، واليرسينيا وغيرها من البكتيريا.

يجب عدم غسل الدواجن النيئة أو اللحم قبل طبخها، على الرغم من أن بعض الوصفات القديمة قد تستدعي هذه الخطوة، قد يؤدي غسل الدواجن النيئة أو اللحوم إلى نشر البكتيريا إلى الأطعمة والأواني والسطوح الأخرى ولا يمنع المرض.

يمكن قتل البكتيريا عن طريق طهي الدواجن واللحوم بدقة عالية، ويجب استخدام مقياس حرارة الطهي للتحقق من درجة الحرارة لا يمكنك معرفة ما إذا كان يتم طهي اللحوم بشكل صحيح من خلال النظر في لونها أو العصائر.

ويجب تبريد بقايا الطعام عند 40 درجة فهرنهايت أو أكثر برودة خلال ساعتين بعد التحضير يجب تقسيم اللحوم الكبيرة ، مثل الشواء أو الديك الرومي كله ، إلى كميات صغيرة للتبريد حتى تبرد بسرعة كافية لمنع نمو البكتيريا.

يوفر تناول المنتجات الطازجة فوائد صحية مهمة، ولكن في بعض الأحيان قد تسبب الفواكه والخضروات النيئة تسمما غذائيا من الجراثيم الضارة مثل السالمونيلا، والإشريكية القولونية، والليستيريا.

تلوث الفواكه والخضروات الطازجة في أي مكان على طول الرحلة من المزرعة إلى المائدة ، بما في ذلك التلوث المتبادل في المطبخ .