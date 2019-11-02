|رقم الخبر: 267329
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 02, 2019
|الوقت: 14:41
|الاقسام: رياضة
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تصفيات اولمبياد طوكيو بكرة السلة الثلاثية ..
سيدات ايران مع اليابان واوكرانيا في المجموعة الثانية
قسمت المنتخبات الوطنية الى اربع مجاميع تضم كل منها 5 فرق، في فئتي الرجال والسيدات، وجاء المنتخب الايراني للسيدات في المجموعة الثانية والتي تصم بالاضافة الى ايران كل من اوكرانيا واليابان وتركمنستان واستراليا.
حيث يتأهل 3 منتخبات للرجال ومثلها للنساء الى اولمبياد طوكيو 2020، هذا وستسبق الاولمبياد مسابقات دولية في الهند في شهر مارس من عام 2020.
وجاءت قرعة منتخبات الرجال بالشكل التالي:
المجموعة الاولى: منغوليا – بولونيا – البرازيل – تركيا – اسبانيا.
المجموعة الثانية: امريكا – ليتوانيا – بلجيكا – كوريا الجنوبية – نيوزيلندا.
المجموعة الثالثة: سلوفينيا – فرنسا – قطر – الفلبين – الدومينيكان.
المجموعة الرابعة: هولندا – لاتفيا – كندا – كرواتيا – الهند.
أما قرعة منتخبات النساء فقد جاءت بالشكل التالي:
المجموعة الاولى: فرنسا – امريكا – المانيا – الاوروغواي – اندونيسيا.
المجموعة الثانية: ايران – اليابان – اوكرانيا – تركمنستان – استراليا.
المجموعة الثالثة: هولندا – استونيا – بيلاروسيا – هنغاريا – سريلانكا.
المجموعة الرابعة: ايطاليا – الصين – التشيك – سويسرا – الهند.
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