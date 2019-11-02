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رقم الخبر: 267329 تاريخ النشر: تشرين الثاني 02, 2019 الوقت: 14:41 الاقسام: رياضة  
سيدات ايران مع اليابان واوكرانيا في المجموعة الثانية
تصفيات اولمبياد طوكيو بكرة السلة الثلاثية ..

سيدات ايران مع اليابان واوكرانيا في المجموعة الثانية

قسمت المنتخبات الوطنية الى اربع مجاميع تضم كل منها 5 فرق، في فئتي الرجال والسيدات، وجاء المنتخب الايراني للسيدات في المجموعة الثانية والتي تصم بالاضافة الى ايران كل من اوكرانيا واليابان وتركمنستان واستراليا.

حيث يتأهل 3 منتخبات للرجال ومثلها للنساء الى اولمبياد طوكيو 2020، هذا وستسبق الاولمبياد مسابقات دولية في الهند في شهر مارس من عام 2020.

وجاءت قرعة منتخبات الرجال بالشكل التالي:

المجموعة الاولى: منغوليا – بولونيا – البرازيل – تركيا – اسبانيا.

المجموعة الثانية: امريكا – ليتوانيا – بلجيكا – كوريا الجنوبية – نيوزيلندا.

المجموعة الثالثة: سلوفينيا – فرنسا – قطر – الفلبين – الدومينيكان.

المجموعة الرابعة: هولندا – لاتفيا – كندا – كرواتيا – الهند.

أما قرعة منتخبات النساء فقد جاءت بالشكل التالي:

المجموعة الاولى: فرنسا – امريكا – المانيا – الاوروغواي – اندونيسيا.

المجموعة الثانية: ايران – اليابان – اوكرانيا – تركمنستان – استراليا.

المجموعة الثالثة: هولندا – استونيا – بيلاروسيا – هنغاريا – سريلانكا.

المجموعة الرابعة: ايطاليا – الصين – التشيك – سويسرا – الهند.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / خاص
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