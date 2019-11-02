تصفيات اولمبياد طوكيو بكرة السلة الثلاثية .. سيدات ايران مع اليابان واوكرانيا في المجموعة الثانية قسمت المنتخبات الوطنية الى اربع مجاميع تضم كل منها 5 فرق، في فئتي الرجال والسيدات، وجاء المنتخب الايراني للسيدات في المجموعة الثانية والتي تصم بالاضافة الى ايران كل من اوكرانيا واليابان وتركمنستان واستراليا.