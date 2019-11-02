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رقم الخبر: 267328 تاريخ النشر: تشرين الثاني 02, 2019 الوقت: 16:01 الاقسام: محليات  
سفیر الیابان: متفائلون بتنمية العلاقات بين طهران وطوكيو

سفیر الیابان: متفائلون بتنمية العلاقات بين طهران وطوكيو

قال سفير اليابان لدى طهران 'ميتسوكو سايتو' ان شعبي البلدين سيتغلبون على المشاكل بفطنة وذكاء معربا عن تفائله بتنمية العلاقات بين طهران وطوكيو.
واشار سايتو في حوار مع مراسلة ارنا الى العلاقات التاريخية بين ايران واليابان التي تمتد لاكثر من الف عام وقال : يصادف هذا العام الذكرى السنوية التسعين لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ففي العهد الجديد اعطى شراء النفط الايراني دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية .
واضاف ان اليابان لطالما قدمت المساعدة لتنمية ايران وخاصة في مجال البيئة مبينا ان العلاقات الثقافية هي الاخرى جيدة وهناك ارتباطات مستمرة بين البلدين بهذا الشأن.
وقال ايضا ان رئيس وزراء اليابان قام بزيارة لايران كانت لاولى منذ اكثر من 41 عام وكذلك زيارة وزيرالخارجية مؤكدا على متانة العلاقات السياسية بين البلدين.
وفيما يتعلق بالعلاقات الثقافية بين ايران واليابان قال سايتو ان الاثار التاريخية والثقافية الايرانية وصلت الى اليابان منذ اكثر من الف عام وكذلك الاثار اليابانية في ايران مؤكدا ضرورة اقامة معرض مشترك للاثار الثقافية للبلدين.
وبین ان الیابان تتعاون مع ایران فی معظم القضايا الاقليمية والدولية مشيرا الى الحظر الامريكي المفروض وقال ان اليابان برغم الحظر فهي لازالت تتعاون اقتصاديا مع ايران وستستمر بذلك.
واكد سفير اليابان لدى طهران ان بلاده لا ينظم الى الائتلاف الامريكي في الخليج الفارسي مؤكدا على ضرورة ان يبقى الخليج الفارسي بعيدا عن الصراعات التي تهدد سلامته وامنه والملاحة البحرية والتبادلات التجارية.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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