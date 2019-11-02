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رقم الخبر: 267327 تاريخ النشر: تشرين الثاني 02, 2019 الوقت: 14:41 الاقسام: رياضة  
بليسكوفا تقصي هاليب بصعوبة من البطولة الختامية

بليسكوفا تقصي هاليب بصعوبة من البطولة الختامية

بلغت التشيكية كارولينا بليسكوفا مساء الجمعة، نصف نهائي البطولة الختامية في شينتشين بالصين، على حساب منافستها الرومانية سيمونا هاليب.

وفي مباراة مضنية استمرت لساعة و43 دقيقة، حسمت بليسكوفا مواجهتها مع الرومانية بنتائج مجموعات

(6-0 و2-6 و6-4)، لتضرب التشيكية بالتالي موعدا في نصف النهائي، مع الأسترالية آشلي بارتي.

وكانت الأوكرانية إلينا سفيتولينا قد تأهلت لنصف النهائي أيضا، على حساب الأمريكية صوفيا كينين، بنتائج مجموعات 7-5 و7-6 (10-8)، حيث ستواجه السويسرية بليندا بينشيتش.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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