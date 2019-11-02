بلغت التشيكية كارولينا بليسكوفا مساء الجمعة، نصف نهائي البطولة الختامية في شينتشين بالصين، على حساب منافستها الرومانية سيمونا هاليب.

وفي مباراة مضنية استمرت لساعة و43 دقيقة، حسمت بليسكوفا مواجهتها مع الرومانية بنتائج مجموعات

(6-0 و2-6 و6-4)، لتضرب التشيكية بالتالي موعدا في نصف النهائي، مع الأسترالية آشلي بارتي.

وكانت الأوكرانية إلينا سفيتولينا قد تأهلت لنصف النهائي أيضا، على حساب الأمريكية صوفيا كينين، بنتائج مجموعات 7-5 و7-6 (10-8)، حيث ستواجه السويسرية بليندا بينشيتش.