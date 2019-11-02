حقق نيويورك أيلاندرز فوزه الثامن على التوالي في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية وتفوق 5-2 على تامبا باي لايتنينج يوم الجمعة.

وسجل القائد أنديرس لي هدفا وصنع هدفين كما هز ديريك براسار الشباك للمباراة الرابعة على التوالي فيما جاءت باقي الأهداف عن طريق ماثيو برازال وجوش بيلي ورايان بالوك.

وهذه أول مرة يحقق فيها أيلاندرز ثمانية انتصارات متتالية في موسم واحد منذ فعلها في موسم 1989-1990.

وأنقذ توماس جريس 33 محاولة ليساهم في مواصلة الانتصارات.

وسجل تامبا باي الهدفين بواسطة ياني جورد ورايان مكدونا.