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رقم الخبر: 267325 تاريخ النشر: تشرين الثاني 02, 2019 الوقت: 14:34 الاقسام: رياضة  
الوقت الإضافي ينقذ ليكرز أمام مافريكس في دوري السلة الامريكي

الوقت الإضافي ينقذ ليكرز أمام مافريكس في دوري السلة الامريكي

ظهر العملاق ليبرون جيمس بشكل رائع وسجل 3 أرقام مزدوجة، ليقود لوس أنجلوس ليكرز للفوز 119-110 بعد وقت إضافي على دالاس مافريكس في دوري السلة الأمريكي للمحترفين الجمعة.

وأحرز جيمس 39 نقطة ومرر 16 كرة حاسمة، كما استحوذ على 12 كرة مرتدة، وأضاف زميله أنطوني ديفيز 31 نقطة واستحوذ على 8 كرات مرتدة، لينجح ليكرز في تعويض تأخره بفارق 15 نقطة ويحقق فوزه الرابع على التوالي.

وأنقذ داني جرين، فريق ليكرز من الهزيمة عندما سجل رمية ثلاثية في الثانية الأخيرة من الوقت الأصلي ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي وأنهى المباراة برصيد 14 نقطة.

وشارك كايل كوزما لأول مرة مع ليكرز هذا الموسم بعد التعافي من إصابة في كاحله الأيسر، وسجل 9 نقاط في 19 دقيقة.

وأحرز ليكرز أول 7 نقاط في الوقت الإضافي ولم يتأخر في النتيجة حتى النهاية، رغم أن مافريكس قلص الفارق إلى 110-108 بعد رمية ثلاثية من المتألق لوكا دونتشيتش قبل حوالي 3 دقائق من النهاية.

وسجل دونتشيتش 3 أرقام مزدوجة أيضا، إذ أحرز 31 نقطة ومرر 15 كرة حاسمة كما استحوذ على 13 كرة مرتدة، فيما أضاف كريستابس بورزينجيس 16 نقطة.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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