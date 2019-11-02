قال القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي ان الولایات المتحدة هي أكبر مصدر للأسلحة في العالم ولاعب رئيسي في الحروب الصغيرة والكبيرة، وقتل أكثر من 8.5 مليون شخص بسبب تدخلاتها في شرق وغرب العالم.

وفي مراسم اقيمت اليوم السبت لازاحة الستار عن لوحات جدارية في وكر التجسس الاميركي (مقر السفارة الاميركية السابقة بطهران)، قال اللواء سلامي: الحقيقة هي أنه يمكن وصف اميركا بأن لها هوية متناقضة وشخصية سياسية متناقضة تماما، وفي جميع الحروب الكبرى في العالم وفي حروب العقود الأربعة الماضية في المنطقة التي نسميها العالم الإسلامي ، لعبت أميركا دوراً رئيسيا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

واضاف: طيلة تاريخ اميركا، قتل أكثر من 8.5 مليون شخص بسبب تدخلات أميركية في شرق وغرب العالم، من حرب المكسيك الى الحرب في الشرق الأقصى والحرب العالمية الأولى والثانية، كما أن أميركا هي أكبر مصدر للأسلحة في العالم ولاعب رئيسي في الحروب الصغيرة والكبيرة، لكن على الورق وعلى حد تعبير المسؤولين الأمريكيين فإن العالم اصبح آمنا.