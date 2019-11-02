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رقم الخبر: 267319 تاريخ النشر: تشرين الثاني 02, 2019 الوقت: 16:02 الاقسام: محليات  
كدخدائي: ترامب كشف عن حقده الدفين بفرض الحظر على قطاع البناء الإيراني

كدخدائي: ترامب كشف عن حقده الدفين بفرض الحظر على قطاع البناء الإيراني

كتب المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في تغريدة ردا على العقوبات الأمريكية الجديدة: أن ترامب كشف عن حقده الدفين بفرض الحظر على قطاع البناء والاعمار في إيران.
ورداً على العقوبات الأمريكية الجديدة، صرح عباس علي كدخدايي في تغريد على تويتر اليوم السبت: إن عدم فعالية سياسة الضغوط القصوى جعل عداء ترامب علنيا مرة أخرى، وكشف عن ضغينة مبيتة بفرض الحظر على القطاع الاعماري في البلاد.
وأضاف: الحظر الجديد أظهر بوضوح أن ترامب لديه مشكلة مع تطور إيران واعمارها، لكن الفشل في القيام بذلك سيكون سببا للمزيد من اكتئاب ترامب!
ويشار الى ان حكومة الرئيس الاميركي ترامب اصدرت قرارا بحظر القطاع الاعماري في ايران بالتزامن مع تمديد الاعفاءات المرتبطة بالتعاون النووي السلمي الايراني.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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