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رقم الخبر: 267317 تاريخ النشر: تشرين الثاني 02, 2019 الوقت: 13:29 الاقسام: رياضة  
ميسي يقود الأرجنتين في مواجهتي البرازيل والأوروغواي

ميسي يقود الأرجنتين في مواجهتي البرازيل والأوروغواي

يعود نجم برشلونة ليونيل ميسي إلى صفوف منتخب بلاده الأرجنتين لمواجهة البرازيل والأوروغواي وديا الشهر المقبل، بعد أن استدعاه مدرب المنتخب ليونيل سكالوني إلى التشكيلة الرسمية.

ولم يخض ميسي أي مباراة مع منتخب بلاده منذ أن طرد في مباراة المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس كوبا أمريكا في 7 يوليو الماضي، وذلك بعد أن تم إيقافه لثلاثة أشهر بعد اتهامه الاتحاد القاري بالفساد.

وخاضت الأرجنتين أربع مباريات في غياب ميسي فتعادلت مع تشيلي من دون أهداف، ومع ألمانيا 2-2، وفازت على المكسيك 4-0، وعلى الإكوادور 6-1.

وتلتقي الأرجنتين مع البرازيل في سوبر كلاسيكو أمريكا الجنوبية في الرياض في 15 نوفمبر المقبل، قبل أن تواجه الأوروغواي في تل ابيب بعدها بثلاثة أيام.

 
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مصدر الخبر: روسيا اليوم
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