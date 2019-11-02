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رقم الخبر: 267316 تاريخ النشر: تشرين الثاني 02, 2019 الوقت: 13:24 الاقسام: رياضة  
روسيا تستضيف لأول مرة سباقات "W Series" النسائية

روسيا تستضيف لأول مرة سباقات "W Series" النسائية

كشف منظمو سلسلة سباقات بطولة "W Series" للسيدات، عن الجدول المبدئي لسباقات الموسم الثاني من البطولة، للعام المقبل 2020، والذي يضم ستة سباقات.

وتقام الجولة الأولى للبطولة، ولأول مرة، على حلبة "إيغورا درايف" الجديدة، خارج مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

كما تضمن الجدول المبدئي حلبة "أندرستورب" في السويد أيضا لأول مرة، بالإضافة إلى سباق إيطاليا، الذي انتقل من حلبة "ميسانو" إلى "مونزا"، وحلبة "نوريسرينغ" الألمانية، و"براندز هاتش" البريطانية و"اسن" الهولندية.

من جهة أخرى، خرجت حلبتا "زولدر" في بلجيكا و"هوكنهايم" في ألمانيا، اللتان تضمنهما السباق الافتتاحي الموسم الماضي، من جدول السباقات 2020.

وقالت كاثرين بوند مير، الرئيس التنفيذي لسلسلة سباقات "فورمولا دبليو"، في بيان: "سنعلن عن الجدول الكامل لبطولة 2020 فور الانتهاء منه".

وانطلق الموسم الافتتاحي للبطولة، في أواخر مايو واستمر حتى أوائل سبتمبر الماضيين.

 
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مصدر الخبر: روسيا اليوم
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