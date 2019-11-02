سجل ماكس فرستابن، سائق ريد بول، أسرع زمن في التجربة الحرة الأولى لسباق الجائزة الكبرى الأمريكي، المقرر إقامته اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1.

واحتل سيباستيان فيتل، سائق فيراري، المركز الثاني، فيما جاء أليكس ألبون، سائق ريد بول، في المركز الثالث.

وجاء لويس هاميلتون، الذي بإمكانه التتويج بلقب بطولة العالم لفئة السائقين للمرة السادسة، يوم الأحد، في المركز الثامن، بينما حل زميله بفريق مرسيدس، فالتيري بوتاس، في المركز السابع عشر.

وعانى تشارلز لوكلير سائق فيراري من بعض المشاكل الفنية، واحتل المركز السابع، واضطر السائقون للتعامل مع مسار وعر على المضمار، وكانت درجات الحرارة تصل إلى ما يقرب من 10 درجات مئوية.

ويحتاج هاميلتون لإنهاء سباق اليوم في المراكز الثمانية الأولى، ليحصد لقبه العالمي السادس.

وحصد هاميلتون 363 نقطة، ويتبعه فالتيري بوتاس برصيد 289 نقطة، ويأتي لوكلير ثالثا برصيد 236 نقطة، ثم فيتل برصيد 230 نقطة.