  • السبت ٤ ربیع الاول ١٤٤١
  • السبت , نوفمبر 02, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 267315 تاريخ النشر: تشرين الثاني 02, 2019 الوقت: 13:24 الاقسام: رياضة  
فرستابن الأسرع في أولى تجارب السباق الأمريكي

فرستابن الأسرع في أولى تجارب السباق الأمريكي

سجل ماكس فرستابن، سائق ريد بول، أسرع زمن في التجربة الحرة الأولى لسباق الجائزة الكبرى الأمريكي، المقرر إقامته اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1.

واحتل سيباستيان فيتل، سائق فيراري، المركز الثاني، فيما جاء أليكس ألبون، سائق ريد بول، في المركز الثالث.

وجاء لويس هاميلتون، الذي بإمكانه التتويج بلقب بطولة العالم لفئة السائقين للمرة السادسة، يوم الأحد، في المركز الثامن، بينما حل زميله بفريق مرسيدس، فالتيري بوتاس، في المركز السابع عشر.

وعانى تشارلز لوكلير سائق فيراري من بعض المشاكل الفنية، واحتل المركز السابع، واضطر السائقون للتعامل مع مسار وعر على المضمار، وكانت درجات الحرارة تصل إلى ما يقرب من 10 درجات مئوية.

ويحتاج هاميلتون لإنهاء سباق اليوم في المراكز الثمانية الأولى، ليحصد لقبه العالمي السادس.

وحصد هاميلتون 363 نقطة، ويتبعه فالتيري بوتاس برصيد 289 نقطة، ويأتي لوكلير ثالثا برصيد 236 نقطة، ثم فيتل برصيد 230 نقطة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0589 sec