أُسدل الستار الجمعة، على منافسات بطولة العالم للسكواش للسيدات، التي أقيمت بمصر في منطقة أهرامات الجيزة.

ونجحت المصرية نور الشربيني في الاحتفاظ باللقب العالمي، بالفوز على مواطنتها رنيم الوليلي (3-1)، في المباراة النهائية، ليكون هذا خير احتفال بعيد ميلادها الـ24، الذي تصادف مع أحدث إنجازاتها.

وبذلك بلغت الشربيني لقبها الرابع في البطولة، بعد أعوام (2015، 2016، 2018).

وهي أكثر مصرية تتوج باللقب العالمي، حيث تأتي خلفها رنيم الوليلي بلقب وحيد، كان عام 2017.

حكاية بطلة

وقد وُلدت نور الشربيني في الأول من نوفمبر/تشرين ثان 1995، بمحافظة الإسكندرية، ولعبت في نادي سموحة قبل انتقالها إلى سبورتنج عام 2016.

وظهرت موهبتها في الثامنة من عمرها، بالحصول على لقب بطولة الجزيرة، عام 2003.

وجاءت الانطلاقة الحقيقية لنور في عالم السكواش، عندما أحرزت لقب بطولة إنجلترا المفتوحة، تحت 14 عاما، في 2009.

كما استطاعت إحراز كأس العالم للناشئين بالهند، عام 2009، كأصغر لاعبة تتوج بهذا اللقب، على مدار تاريخ البطولة.

وكانت أول وأصغر لاعبة سكواش مصرية، تبلغ نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة، عام 2012.

وهي أيضا أصغر لاعبة سكواش في التاريخ، تدخل قائمة أفضل 10 لاعبات على مستوى العالم.

ونجحت نور في احتلال صدارة التصنيف العالمي في السابق، قبل تراجعها للمركز الثاني، ثم الرابع حاليا.

وحصلت لاعبة السكواش على وسام الرياضة من الدرجة الأولى، من رئاسة الجمهورية المصرية، عام 2018.