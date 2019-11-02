لقن فريق هوفنهايم ضيفه بادربورن درسا قاسيا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 3-0، خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة، في المرحلة 10 من الدوري الألماني (بوندسليجا).

وسجل أهداف هوفنهايم روبير سكوف في الدقيقة 2 وبافيل كاديرابيك في الدقيقة 15 ويورجن لوكاديا في الدقيقة 25.

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف فرايبورج وفولفسبورج، صاحبي المركزين الثالث والرابع، وبفارق نقطة خلف بايرن ميونخ، الوصيف، ونقطتين خلف بوروسيا مونشنجلادباخ المتصدر.

فيما توقف رصيد بادربورن عند 4 نقاط في المركز الأخير، بفارق 3 نقاط عن المنطقة الآمنة في جدول الترتيب.

وهذا هو الفوز الخامس لهوفنهايم في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 3 مباريات والتعادل في مباراتين، فيما تعد هذه الخسارة هي الثامنة لبادربورن مقابل الفوز في مباراة والتعادل في مثلها.