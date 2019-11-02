  • السبت ٤ ربیع الاول ١٤٤١
  • السبت , نوفمبر 02, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 267312 تاريخ النشر: تشرين الثاني 02, 2019 الوقت: 16:03 الاقسام: محليات  
جهانغيري: إيران مهتمة بتطوير العلاقات مع قيرغيزيا

جهانغيري: إيران مهتمة بتطوير العلاقات مع قيرغيزيا

قال النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري، في إشارة إلى العلاقات الطيبة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقيرغيزيا، إن القواسم الدينية والتاريخية والثقافية بين البلدين، يمكن أن تعزز العلاقات المتبادلة في جميع المجالات.
وعلى هامش الاجتماع الثامن عشر لرئيس وزراء منظمة شنغهاي للتعاون، اضاف اسحاق جهانغيري اليوم السبت، إنه ينبغي على اللجنة المشتركة للبلدين، العمل للتغلب على العقبات، وقال : ادعو وزير الطرق وبناء المدن والذي يتولى مسؤولية اللجنة المشتركة  الى استخدام كل القدرات لتحسين العلاقات.
وأشار إلى أن اقتصاد البلدين يمكن أن يكمل أحدهما الآخر، وقال: إن توقيع اتفاق إيران الأخير مع الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي هو أساس جيد لتنمية العلاقات مع الاتحاد.
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 4/0060 sec