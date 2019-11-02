|رقم الخبر: 267312
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 02, 2019
|الوقت: 16:03
|الاقسام: محليات
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جهانغيري: إيران مهتمة بتطوير العلاقات مع قيرغيزيا
قال النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري، في إشارة إلى العلاقات الطيبة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقيرغيزيا، إن القواسم الدينية والتاريخية والثقافية بين البلدين، يمكن أن تعزز العلاقات المتبادلة في جميع المجالات.
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