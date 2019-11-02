قال النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري، في إشارة إلى العلاقات الطيبة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقيرغيزيا، إن القواسم الدينية والتاريخية والثقافية بين البلدين، يمكن أن تعزز العلاقات المتبادلة في جميع المجالات.

وعلى هامش الاجتماع الثامن عشر لرئيس وزراء منظمة شنغهاي للتعاون، اضاف اسحاق جهانغيري اليوم السبت، إنه ينبغي على اللجنة المشتركة للبلدين، العمل للتغلب على العقبات، وقال : ادعو وزير الطرق وبناء المدن والذي يتولى مسؤولية اللجنة المشتركة الى استخدام كل القدرات لتحسين العلاقات.

وأشار إلى أن اقتصاد البلدين يمكن أن يكمل أحدهما الآخر، وقال: إن توقيع اتفاق إيران الأخير مع الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي هو أساس جيد لتنمية العلاقات مع الاتحاد.