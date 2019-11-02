قال النائب عن أهالي لارستان/جنوب ايران/ في مجلس الشورى الاسلامي جمشید جعفربور أن اميركا تريد من وراء انضمام ايران الى FATF (فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسيل الأموال) الكشف عن طرق الالتفاف على الحظر.

وقال جمشید جعفربور، في تصريح أدلى به لمراسل فارس، إن إصرار اميركا على انضمام الجمهورية الاسلامية الايرانية الى المعاهدات ذات الصلة بـ FATF في ظل الحظر يدلل على أن هذا الانضمام يساهم في تحديد السبل المرتبطة بالالتفاف على الحظر الاميركي.

وأعرب عن تصوره بأن الانضمام الى هذه المعاهدات لايصب في مصلحة البلاد مؤكدا، ماتزال ظروف الحظر قائمة وينبغي بحث هذا الموضوع في ظل العودة الى الوضع الطبيعي بعيدا عن أي حظر.

ونوه الى أنه، من ناحية أخرى ، فإن تشجيع FATF لانضمام الجمهورية الإسلامية الايرانية في هذه المجموعة والتزام إيران أمر يثير الشكوك ، ونرى أنه على الرغم من أن ايران وضعت الاشكاليات على مشاريع القوانين المتعلقة بالعضوية في اتفاقيات FATF مرارًا وتكرارًا في بلدنا ، لكن FATF جددت الموعد النهائي مرات عديدة.

ولفت الى انه لو كانت إحدى المنظمات الدولية ، بدلاً من FATF ، ترى ان الانضمام إلى هذه الاتفاقيات لصالحنا ، لم تمدد المواعيد النهائية للانضمام ولكانت فرصة الانضمام إلى هذه الاتفاقيات قد ضاعت ، لكننا نرى أن FATF تجدد بانتظام فرص العضوية لمدة أربعة أشهر.

واشار الى الاتفاق النووي وقال إن تجربة انتهاك الالتزامات وفرض الارهاب الاقتصادي تدلل على أن الانضمام الى FATF يؤدي الى تشديد الحظر.