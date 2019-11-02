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رقم الخبر: 267309 تاريخ النشر: تشرين الثاني 02, 2019 الوقت: 16:04 الاقسام: الوسائط المتعددة  
مذكرة تفاهم بين ايران وسوريا بمجال الكهرباء

مذكرة تفاهم بين ايران وسوريا بمجال الكهرباء

وقعت ايران وسوريا مذكرة تفاهم للتعاون الشامل في مجال الكهرباء بحضور وزير الطاقة الايراني "رضا اردكانيان" ونظيره السوري "محمد زهير خربوطلي".
مذكرة تفاهم بين ايران وسوريا بمجال الكهرباءمذكرة تفاهم بين ايران وسوريا بمجال الكهرباء
مذكرة تفاهم بين ايران وسوريا بمجال الكهرباءمذكرة تفاهم بين ايران وسوريا بمجال الكهرباء
مذكرة تفاهم بين ايران وسوريا بمجال الكهرباءمذكرة تفاهم بين ايران وسوريا بمجال الكهرباء
مذكرة تفاهم بين ايران وسوريا بمجال الكهرباءمذكرة تفاهم بين ايران وسوريا بمجال الكهرباء
مذكرة تفاهم بين ايران وسوريا بمجال الكهرباءمذكرة تفاهم بين ايران وسوريا بمجال الكهرباء
مذكرة تفاهم بين ايران وسوريا بمجال الكهرباءمذكرة تفاهم بين ايران وسوريا بمجال الكهرباء
مذكرة تفاهم بين ايران وسوريا بمجال الكهرباءمذكرة تفاهم بين ايران وسوريا بمجال الكهرباء
مذكرة تفاهم بين ايران وسوريا بمجال الكهرباءمذكرة تفاهم بين ايران وسوريا بمجال الكهرباء
مذكرة تفاهم بين ايران وسوريا بمجال الكهرباءمذكرة تفاهم بين ايران وسوريا بمجال الكهرباء
مذكرة تفاهم بين ايران وسوريا بمجال الكهرباءمذكرة تفاهم بين ايران وسوريا بمجال الكهرباء
مذكرة تفاهم بين ايران وسوريا بمجال الكهرباءمذكرة تفاهم بين ايران وسوريا بمجال الكهرباء
مذكرة تفاهم بين ايران وسوريا بمجال الكهرباءمذكرة تفاهم بين ايران وسوريا بمجال الكهرباء
مذكرة تفاهم بين ايران وسوريا بمجال الكهرباءمذكرة تفاهم بين ايران وسوريا بمجال الكهرباء
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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