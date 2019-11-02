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رقم الخبر: 267307 تاريخ النشر: تشرين الثاني 02, 2019 الوقت: 16:07 الاقسام: اقتصاد  
جميع المعدات في محطات الطاقة المتجددة الايرانية محلية الصنع

جميع المعدات في محطات الطاقة المتجددة الايرانية محلية الصنع

اعلن مساعد وزير الطاقة رئيس منظمة الطاقة المتجددة وكفائة الكهرباء " سيد محدصادق زاده" ان جميع المعدات المستخدمة في محطات انتاج الكهرباء بالطاقة المتجددة هي محلية الصنع.
وقال صادق زاده امس الجمعة على هامش زيارته معرض صناعات الكهرباء الدولي بطهران يوجد في ايران ان 115 محطة تعمل بالطاقة المتجددة وتقوم بانتاج 840 ميغاواط كهرباء حيث توفر فرص عمل لاكثر من 40 الف عامل بشكل مباشر ومثلهم غيرمباشر.
واشار الى حضور 36 شركة اجنبية من 13 دولة في معرض طهران هذا العام وقال ان حضور هذه الشركات فرصة مناسبة لايجاد الارتباط في تكميل دورة تكنولوجيا الطاقة المتجددة وكذلك توفير الارضية الملائمة لتصدير الكهرباء المنتج بهذه التقنية.
يذكر انه إفتتح يوم الخميس (31 تشرين الاول /اكتوبر) معرض طهران الدولي الـ19 للكهرباء في المقر الدائم للمعارض الدولية بطهران بمشاركة 464 شركة ايرانية و36 شركة اجنبية.
وتشارك شركات من المانيا والصين وتركيا وايطاليا واسبانيا وفنلندا وبلجیکا وبريطانيا وسویسرا  وروسيا ولبنان في معرض الكهرباء الايراني الذي افتتحه وزير الطاقة رضا اردكانيان وتستمر فعالياته لمدة اربعة ايام. وتعرض الشركات أحدث منتجاتها في صناعة الكهرباء بما فيها الأسلاك والكابلات والمعدات الكهربائية، والتشغيل الآلي، وأنظمة الأجهزة الدقيقة.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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