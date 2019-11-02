أعلن وزير الطاقة الإيراني، عن إمكانية ربط شبكة الكهرباء الإيرانية والسورية عبر شبكة الكهرباء العراقية في المستقبل القريب.

واضاف رضا أردكانيان للصحفيين اليوم السبت على هامش التوقيع على مذكرة تعاون مع وزير الكهرباء السوري في وزارة الطاقة، سيتم أيضا متابعة اتصال شبكة الكهرباء الإيرانية مع دول أخرى في المنطقة خلال فترة محددة.

وقال إن السلام والهدوء في المنطقة بحاجة إلى التنمية، مضيفا إن تنمية المنطقة ستكون ممكنة بالتعاون المكثف مع دول المنطقة.

وصرح: نحن نحاول التعاون على نطاق واسع مع دول المنطقة في برنامج طويل الأجل ولن نعتمد فقط على تصدير واستيراد الكهرباء ولكن أيضا على نقل المعرفة والخبرة.

وأوضح وزير الطاقة : هذه الخطوة بدأت أولاً مع العراق ومزامنة شبكات الكهرباء وستستمر بتوقيع مذكرة التفاهم مع سوريا.

كما أعلن وزير الكهرباء السوري عن محاولة إعادة تشغيل مركز تطوير التعاون الإيراني السوري، والذي تم تعليقه قبل 10 سنوات.

وأضاف محمد زهير خربوطلي : سيتم تشكيل لجان مشتركة لمتابعة الاتفاقات بين البلدين، إيران وسوريا.