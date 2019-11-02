  • السبت ٤ ربیع الاول ١٤٤١
  • السبت , نوفمبر 02, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 267306 تاريخ النشر: تشرين الثاني 02, 2019 الوقت: 16:06 الاقسام: اقتصاد  
وزير الطاقة: شبكة الكهرباء الإيرانية والسورية ستتصل عبر العراق

وزير الطاقة: شبكة الكهرباء الإيرانية والسورية ستتصل عبر العراق

أعلن وزير الطاقة الإيراني، عن إمكانية ربط شبكة الكهرباء الإيرانية والسورية عبر شبكة الكهرباء العراقية في المستقبل القريب.
واضاف رضا أردكانيان للصحفيين اليوم السبت على هامش التوقيع على مذكرة تعاون مع وزير الكهرباء السوري في وزارة الطاقة، سيتم أيضا متابعة اتصال شبكة الكهرباء الإيرانية مع دول أخرى في المنطقة خلال فترة محددة.
وقال إن السلام والهدوء في المنطقة بحاجة إلى التنمية، مضيفا إن تنمية المنطقة ستكون ممكنة بالتعاون المكثف مع دول المنطقة.
وصرح: نحن نحاول التعاون على نطاق واسع مع دول المنطقة في برنامج طويل الأجل ولن نعتمد فقط على تصدير واستيراد الكهرباء ولكن أيضا على نقل المعرفة والخبرة.
وأوضح وزير الطاقة : هذه الخطوة بدأت أولاً مع العراق ومزامنة شبكات الكهرباء وستستمر بتوقيع مذكرة التفاهم مع سوريا.
كما أعلن وزير الكهرباء السوري عن محاولة إعادة تشغيل مركز تطوير التعاون الإيراني السوري، والذي تم تعليقه قبل 10 سنوات.
وأضاف محمد زهير خربوطلي : سيتم تشكيل لجان مشتركة لمتابعة الاتفاقات بين البلدين، إيران وسوريا.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 4/4172 sec