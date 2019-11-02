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رقم الخبر: 267302 تاريخ النشر: تشرين الثاني 02, 2019 الوقت: 16:08 الاقسام: عربيات  
رئيس البرمان العراقي يؤكد على إجراء إصلاحات دستورية دون ضغط من الخارج

رئيس البرمان العراقي يؤكد على إجراء إصلاحات دستورية دون ضغط من الخارج

أكد رئيس ​مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، العمل بشكل مكثف ومتواصل من أجل الشعب ومطالبه دون ضغط خارجي، والعمل على إجراء تعديلات دستورية بمشاركة ​ممثلين​ عن المتظاهرين.
وقال الحلبوسي في بيان نشره على موقعه في "الفيسبوك"، إن المجلس ملتزم بـ"الخارطة التي وضعتها المرجعية (الشيعية) الرشيدة، التي أثبتت مرة بعد أخرى أنها صمام أمان للعراق، وعنوان وحدته".
 
ولفت الحلبوسي في البيان إلى أن مجلس النواب سيكون في حالة انعقاد دائم، من أجل الإسراع بتنفيذ هذه الخارطة.
 
وشدد الحلبوسي على ضرورة إجراء كل التعديلات الدستورية "بالشراكة مع ممثلين عن المتظاهرين والنخب و الخبراء والأكاديميين المحترمين ممن يعيشون الواقع العراقي بتفاصيله ليحددوا مكامن الخلل ومواطن الإصلاح".
 
وأضاف رئيس مجلس النواب أن المجلس سيعمل بشكل مكثف ومتواصل اعتبارا من هذه الليلة "من أجل الشعب ومطالبه، دون ضغط خارجي، إقليميا كان أو دوليا، ودون فرض إرادات شخصية أو حزبية، لما فيه مصلحة العراقيين".
 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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