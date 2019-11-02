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رقم الخبر: 267299 تاريخ النشر: تشرين الثاني 02, 2019 الوقت: 16:09 الاقسام: عربيات  
شرطة كربلاء توزع 6000 وجبة عشاء على المتظاهرين + صور

شرطة كربلاء توزع 6000 وجبة عشاء على المتظاهرين + صور

قامت شرطة مدينة كربلاء المقدسة بتوزيع اكثر من 6000 وجبة عشاء مساء أمس الجمعة على المتظاهرين في فلكة الانتفاضة الشعبانية وسط المدينة.
وضمن أجواء من الألفة والطمأنينة والمحبة قامت كوادر قيادة شرطة كربلاء المتمثلة بشرطة النجدة والعلاقات والاعلام والشرطة المجتمعية وشؤون افواج الطوارئ بتوزيع اكثر من ٦٠٠٠ وجبة عشاء على المتظاهرين مساء أمس الجمعة في فلكة الانتفاضة الشعبانية وسط المدينة وتأتي هذه المبادرة من اجل كسر الحواجز مع المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم التي كفلها الدستور العراقي ومشاركتهم بهذه الوقفة الوطنية.
فيما عبر المتظاهرون بحسب بيان لشرطة كربلاء نشرته وكالة نون الخبرية، عن شكرهم وامتنانهم لقيادة الشرطة وهي تمد جسور التعاون مع اخوانهم ابناء المدينة في سبيل تقديم الدعم والحماية التامة لهم.
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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