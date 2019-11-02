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رقم الخبر: 267298 تاريخ النشر: تشرين الثاني 02, 2019 الوقت: 16:09 الاقسام: ثقافة وفن  
رئيس إقليم كردستان العراق يهنئ على اختيار سنندج كمدينة مبدعة في مجال الموسيقى

رئيس إقليم كردستان العراق يهنئ على اختيار سنندج كمدينة مبدعة في مجال الموسيقى

هنأ رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، في رسالة، الاهالي والمسؤولين في محافظتي كردستان (غرب ايران) والسليمانية شمال العراق، بمناسبة تسجيل سنندج كمدينة مبدعة في مجال الموسيقى والسليمانية كمدينة مبدعة في مجال الأدب.
وقدم نيجرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، في صفحته الشخصية على إنستغرام، التهاني لاهالي مدينتي سنندج والسليمانية بعد الإعلان عن التسجيل العالمي لسنندج كمدينة مبدعة في مجال الموسيقى والسليمانية كمدينة مبدعة في الأدب من قبل اليونسكو.
كما هنأ المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي، بانضمام مدينتي سنندج (مركز محافظة كردستان-غرب) ومدينة بندر عباس (مركز محافظة هرمزكان-جنوب) الى عضوية شبكة المدن المبدعة باليونسكو؛ معتبرا هذا الانضمام بانه يتيح فرصة للتعريف بالمدن الإيرانية.
وأضاف موسوي في تغريدة له امس الجمعة، ان هذا الانضمام يتيح فرصة جديدة للمدن الإيرانية للإستفادة من التجارب العالمية والتعريف بميزاتها الى أبناء العالم بصورة أفضل وعلى نطاق أوسع.  
وتم تأسيس شبكة المدن المبدعة التابعة لليونسكو في عام 2004 بهدف تعزيز التعاون بين المدن التي تتميز في سبعة مجالات، وهي الحرف والفنون الشعبية والتصميم والفيلم والطهو والأدب والفنون الإعلامية والموسيقى.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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