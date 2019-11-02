قال النائب الأول للرئيس الإيراني، إن استمرار الاتفاق النووي لن يكون ممكنا إلا من خلال تحقيق التوازن بين وفاء جميع الأطراف بالالتزامات وتمتع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالمزايا الاقتصادية للاتفاق النووي.

وأضاف النائب الأول لرئيس الجمهورية، إسحاق جهانغيري في كلمة القاها اليوم السبت في الاجتماع الثامن عشر لرؤساء وزراء دول منظمة شنغهاي للتعاون: أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، استعدادها لمواصلة المحادثات مع الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق، وبدأت بعد عام، عملية خفض التزاماتها النووية وفقا للاتفاق، واعلنت أنها ستمتثل لالتزاماتها النووية إذا نفذ الطرف الآخر التزاماته في الاتفاق النووي.

وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تولي أهمية خاصة للتعاون الإقليمي، قائلا: بما أن المنظمات الإقليمية تلعب دورا مهما في النهوض بنهج متعدد الأطراف في النظام الدولي، يمكن لمنظمة شنغهاي للتعاون أن تأخذ زمام المبادرة في هذا الاتجاه.

وأعرب جهانغيري عن تقديره لشعب وحكومة أوزبكستان لاستضافتهما الاجتماع الثامن عشر لرؤساء وزراء منظمة شنغهاي للتعاون، وقال: إن عالمنا يواجه قضايا معقدة وجديدة وخطيرة، ويجب أن يعمل النظام العالمي في مواجهة القضايا الناشئة الدولية والإقليمية، على أساس تعددية الأطراف وتعاون جميع أعضاء المجتمع الدولي، ومن الضروري أن تعمل جميع البلدان وفقا لمسؤوليتها لصون السلم والأمن الدوليين والنظام الدولي المستدام في مواجهة أي اجراء للتفرد.

وأضاف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تولي أهمية خاصة للتعاون الإقليمي، وقال : نظرا لأن المنظمات الإقليمية تلعب دورا مهما في دفع نهج متعدد الأطراف في النظام الدولي، فان منظمة شنغهاي للتعاون يجب أن تكون رائدة في هذا الاتجاه.

وصرح جهانغيري: تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن التعاون الإقليمي والدولي مهم في مكافحة الإرهاب وفي ضمان السلام والأمن الدوليين، وتؤكد المواجهة الجماعية مع هذه الظاهرة الإجرامية، وترى أن الالتزام بمكافحة الإرهاب والسعي من أجل عالم خالٍ من العنف والتطرف، نتاج إرادة الشعب الإيراني.