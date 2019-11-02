ذكر مسؤول برلماني كبير يوم الجمعة أن الصين لن تتسامح مع أي شيء يمثل تحديا لمبدأ دولة واحدة ونظامان الذي يحكم هونغ كونغ.

وقال شين تشون ياو رئيس لجنة القانون الأساسي باللجنة الدائمة في البرلمان: إن هونغ كونغ احتلت جانبا مهما من المناقشات التي دارت في اجتماع الحزب الشيوعي الصيني الذي انتهى يوم الخميس.

وقال الحزب الشيوعي عقب الاجتماع الخميس إن الصين ستضمن ازدهار هونغ كونغ واستقرارها وستحمي الأمن القومي في مواجهة الاضطرابات التي تشهدها المدينة. غير أنه لم يكشف عن خطوات سياسية جديدة.

وعادت هونغ كونغ إلى الحكم الصيني عام 1997 بعد أن كانت مستعمرة بريطانية وفقا لصيغة دولة واحدة ونظامان التي تضمن حريات ليست ممنوحة في البر الرئيسي.

ويتظاهر منذ يونيو حزيران المحتجون في شوارع المدينة ردا على ما يتصورونه تدخلا صينيا في الحريات التي تعهدت بها بكين.

الى ذلك نظف سكان هونغ كونغ منطقة لان كواي فونج الشهيرة للاحتفالات يوم الجمعة بعد ليلة شهدت اشتباكات أثناء الاحتفال بعيد كل القديسين (هالويين) أطلقت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع على المحتجين.

وتتأهب هونغ كونغ للمزيد من الاحتجاجات يوم السبت هي الأحدث ضمن حالة التوتر التي تجتاح المدينة منذ أكثر من خمسة أشهر.

واختلط محتجون مناهضون للحكومة يرتدون أقنعة سوداء، برغم حظر الحكومة لها، بالمحتفلين ليلة الخميس في منطقة لان كواي فونج التي تشهد احتجاجات لأول مرة.

وبدأت المناوشات بين المحتجين والشرطة بعد بدء الاحتفالات وبعد مواجهة مطولة أطلقت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع على المحتجين الذين تجمهروا في منطقة لان كواي فونج في حي سنترال والتي تشتهر بمراكز التسوق الفاخرة والبنوك ومتاجر الحلي.

تأتي اشتباكات الخميس قبيل مسيرة مطالبة بالديمقراطية بعد ظهر غد السبت من متنزه فيكتوريا المجاور لحي كوزواي باي التجاري إلى حي سنترال التجاري.

ولم تصرح الشرطة بالمسيرة لدواع أمنية لكن سيجري تنظيم مسيرتين خلال المساء في حي سنترال بعدما حصل محتجون مطالبون بالديمقراطية على تصريح بحق التجمع.

ويطالب المحتجون مدنا أخرى تشمل نيويورك وبوسطن وسيدني ولندن بدعمهم يوم السبت في مطالبة الصين بالاحترام الكامل للحكم الذاتي في هونج كونج وفقا لما ينص عليه دستور المدينة المعروف بالقانون الأساسي.