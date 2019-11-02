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رقم الخبر: 267281 تاريخ النشر: تشرين الثاني 01, 2019 الوقت: 21:01 الاقسام: محليات  
ظريف: الإيرانيون لن يرضخوا للاملاءات الاميركية

ظريف: الإيرانيون لن يرضخوا للاملاءات الاميركية

كتب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في تغريدة على موقع تويتر اليوم الجمعة ان الاميركيين لايمكنهم ابدا اجبار الايرانيين على الرضوخ.

وعلق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على الحظر الاميركي الجديد على قطاع البناء والمنشات الإيراني بالقول "إن استهداف عمال قطاع البناء الإيرانيين عبر الإرهاب الاقتصادي يكشف فشل سياسة الضغوط القصوى فحسب .
وتابع ظريف في تغريدته على تويتر ان بامكان اميركا فرض الحظر على اي رجل وامراة وطفل ، لكن لا يمكنها ان تجبر الايرانيين على الرضوخ لاملاءاتها . فعلى اميركا وبدلاً من التعمق أكثر في حفر البئر التي وقعت فيه ، التخلي عن السياسات الفاشلة والعودة إلى الأتفاق النووي .
وكانت الولايات المتحدة قد وسعت حظرها المفروض على إيران من خلال استهدافها قطاع البناء الذي ربطته واشنطن بالحرس الثوري الإيراني.
وأوضحت واشنطن أيضًا أنّ الحظر  سيستهدف كذلك "أربع مواد استراتيجيّة تُستخدَم في البرامج النوويّة والعسكريّة والصواريخ البالستية" الإيرانية.

 
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