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رقم الخبر: 267280 تاريخ النشر: تشرين الثاني 01, 2019 الوقت: 20:59 الاقسام: رياضة  
مهرجان أهداف لاستقلال طهران في شباك مضيفه تراكتور

مهرجان أهداف لاستقلال طهران في شباك مضيفه تراكتور

أمطر نادي استقلال طهران، اليوم الجمعة، مرمى مضيفه تراكتور باربعة اهداف مقابل هدفين في الجولة التاسعة للدوري الايراني الممتاز لكرة القدم.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد استقلال طهران الى 15 نقطة في المركز السابع ، بينما تجمد رصيد تراكتور عند 17 نقطة في المركز الثاني.
فعلى استاد يادكار امام في مدينة تبريز وامام خمسين الف متفرود استضاف نادي تراكتور خصمة استقلال طهران الذي استطاع ان يحسم المباراة لصالحة 4/2 وتالق مهاجم استقلال شيخ دياباته الذي تمكن من تسجيل ثلاثة اهداف لفريقه ليصبح نجم المباراة.
ودخل تراكتور اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم وهو ما تحقق في الدقيقة 20 عبر لاعبه محمد رضا ازادي .
وتمكن الضيف في الدقيقة 40 من تسجيل هدف التعادل عبر لاعبه دياباته لينتهي الشوط الاول بالتعادل 1/1.
وفي الوقت الذي بحث فيه تراكتور عن هدف السبق ، أضاف دياباته الهدف الثاني لاستقلال في الدقيقة 64.
وجاءت الدقيقة 69 لتشهد الهدف الثالث لاستقلال عبر نفس اللاعب دياباته الذي فرض نفسه على مجريات المباراة .
وفي الدقيقة 78  تمكن نادي تراكتور من تسجيل هدفه الثاني عبر لاعبه ساسان انصاري ولكن شهية استقلال لم تهدا الا بتسجيل هدفه الرابع في الدقيقة 84 من ضربة مباشرة نفذها اللاعب علي كريمي هزت شباك تراكتور لتنتهي المباراة بهزيمة المضيف 4/2.
وهذا هو الفوز السادس على التوالي لاستقلال في الدوري الممتاز وبطولة الكاس.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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