واشار همتي في صفحته على الانستغرام الى اخبار الحظر الجديدة في سياق استمرار سياسة الضغوط القصوى خلال اليومين الماضيين وكتب : "برايان هوك: صادرات ايران النفطية بلغت 120 الف برميل يوميا !! "

وتابع ان اميركا فرضت حظرا جديدا على واردات وصادرات بعض مواد البناء والتشييد! اميركا مع 6 دول بالمنطقة فرضت حظرا على 25 شخصية حقيقية واعتبارية.

واضاف همتي : "لقد تم الإعلان عن جميع الافتراضات الثلاثة فيما سبق تحت عناوين مختلفة. وإذا كان الافتراض الأول صحيحا، فلربما كان بالامكان اعتماد الافتراضين الآخرين.