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|رقم الخبر: 267275
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 01, 2019
|الوقت: 17:50
|الاقسام: الوسائط المتعددة
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السيد نصرالله: اللبنانيون أسقطوا بوعيهم بعض مشاريع إيصال الأوضاع إلى الصدام الداخلي
سلط الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الضوء على بعض الإيجابيات التي حصلت بعد أسبوعين من الإحتجاجات في لبنان، مشيدا بوعي اللبنانيين بوجه الدافعين نحو الصدام.
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