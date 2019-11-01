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رقم الخبر: 267275 تاريخ النشر: تشرين الثاني 01, 2019 الوقت: 17:50 الاقسام: الوسائط المتعددة  
السيد نصرالله: اللبنانيون أسقطوا بوعيهم بعض مشاريع إيصال الأوضاع إلى الصدام الداخلي

السيد نصرالله: اللبنانيون أسقطوا بوعيهم بعض مشاريع إيصال الأوضاع إلى الصدام الداخلي

سلط الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الضوء على بعض الإيجابيات التي حصلت بعد أسبوعين من الإحتجاجات في لبنان، مشيدا بوعي اللبنانيين بوجه الدافعين نحو الصدام.
السيد نصرالله: اللبنانيون أسقطوا بوعيهم بعض مشاريع إيصال الأوضاع إلى الصدام الداخلي
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