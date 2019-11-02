أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن "التحرير التدريجي الذي يحصل في إدلب سيحصل في الشمال السوري بعد استنفاذ كل الفرص السياسية"، مشيراً إلى أنه "في حال لم تعطِ العملية السياسية بأشكالها المختلفة نتائج، فإن سوريا ستدهب إلى خيار الحرب ولا يوجد خيار آخر".

وأوضح الأسد في لقاء مع التلفزيون السوري الرسمي، أن الاتفاق الروسي التركي بشأن شرق الفرات "مؤقت للجم الأطماع التركية وقطع الطريق على الأميركي"، لافتاً إلى أن هذا الاتفاق هو "خطوة إيجابية تخفف الأضرار وتهيئ الطريق لتحرير المنطقة".

كما أكد أن الاتفاق الروسي الوحيد مع الكرد هو من أجل دخول الجيش السوري إلى المناطق الشمالية الشرقية، وهذا الدخول يعبر عن دخول الدولة بكافة الخدمات التي يجب أن تقدمها، لافتاً إلى أنه من حق سوريا الدفاع عن وحدة أراضيها، وأن تكون حذرة من الطروحات الانفصالية.

وقال الرئيس السوري إن كل من يقاتل في إدلب هم جيش تركي، سواء كان اسمهم قاعدة أم أحرار الشام، معتبراً أن الرئيس التركي رجب الطيب إردوغان "يمارس الزعرنة السياسية على أوسع نطاق ويكذب على الجميع"، كاشفاً عن حصول لقاءات سورية تركية بحضور الجانب الروسي بمجملها كانت على مستويات أمنية.

ورداً على إمكانية لقاء إردوغان، قال الأسد إنه "إذا كان اللقاء سيحقق نتائج ومصلحة الوطن نضع مشاعرنا جانباً"، إلا أنه أوضح أنه لا يتوقع نتائج لأي لقاء مع إردوغان في الظروف السياسية الراهنة لا سيما في تركيا.

وحول اللجنة الدستورية، قال الرئيس السوري إن دمشق لم تقدم أي تنازلات على الإطلاق، وإن الانتخابات التي ستحصل ستكون من الألف إلى الياء تحت إشراف وسيادة الدولة السورية.

وأكد أن كل ما يحصل في جنيف اليوم هو جزء من اتفاق سوتشي حصراً، منوهاً إلى أن الدولة السورية ستقبل بأي شيء ينتج عن لقاءات اللجنة الدستورية لمصلحة الوطن حتى لو كان دستوراً جديداً بالكامل، إلا أن أن أي تعديل دستوري لا يراعي مصلحة البلاد، لن يتم القبول به مهما كان صغيراً.

وكشف الأسد عن دور سوريا في مقتل زعيم تنظيم "داعش" الارهابي أبو بكر البغدادي، في حوار أجراه مع وسائل إعلام رسمية.

وبحسب الإعلان الذي نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، فإن الرئيس الأسد تطرق في حواره إلى الدور الذي لعبته سوريا في عملية قتل زعيم تنظيم "داعش".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب شكر أطرافا، بما في ذلك سوريا، خلال إعلانه مقتل زعيم "داعش" في إدلب بشمال سوريا.

في سياق آخر أعلنت رئيسة اللجنة التنفيذية لـ "مجلس سوريا الديمقراطية"، إلهام أحمد، أن القوات الكردية في شمال شرق سوريا على استعداد للانضمام إلى الجيش السوري، لكنهم يرغبون في إعادة هيكلته أولا.

وقالت إلهام أحمد: "نحن على استعداد للانضمام إلى الجيش السوري ولكن بعد إعادة هيكلته وتغييره. إذا اتفقنا مع الحكومة السورية بشأن إدارة المنطقة، فعندئذ نعم، سنكون مستعدين للانضمام إلى الجيش السوري".

وشددت إلهام أحمد على أن ذلك "لن يحدث في خلال ساعة من الزمن" حيث ينبغي عقد مفاوضات مع دمشق أولا.

وكانت وزارة الدفاع السورية، دعت في بيان لها مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" إلى الانخراط في الجيش النظامي لمواجهة "العدوان التركي".

من جهتها أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن "الخوذ البيضاء" إلى جانب الإرهابيين يجهزون عمليات استفزازية بسوريا باستعمال أسلحة كيميائية.

وأضافت "معلومات حول أنشطة الخوذ البيضاء تتأكد مع الوقت... حيث أنه وفقًا للتقارير التي ترسلها الحكومة السورية بانتظام إلى الأمم المتحدة، فإن ذوي "الخوذ البيضاء" والإرهابيين يعدون استفزازات كيميائية جديدة في سوريا. هدفهم واضح، تقويض عملية السلام في هذا البلد".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وافق منذ أيام على تخصيص مساعدات لمنظمة "الخوذ البيضاء"، تقدر قيمتها بـ 4.5 مليون دولار.

وجاء في بيان البيت الأبيض: "وافق الرئيس دونالد ترامب، بالأمس، على تخصيص مبلغ 4.5 مليون دولار كدعم مباشر لقوات الدفاع المدني السورية في إطار دعم الولايات المتحدة المستمر لعمل المنظمة المهم للغاية في البلاد".

*تنظيم "داعش" الارهابي يعلن مبايعة "أبي إبراهيم الهاشمي" خلفا للبغدادي

إلى ذلك أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، مساء الخميس، بأن تنظيم "داعش" أعلن مبايعة المدعو"أبي إبراهيم الهاشمي القريشي" خلفا لأبو بكر البغدادي الذي تمت تصفيته في الـ27 من أكتوبر.

وقتل البغدادي في عملية عسكرية نفذتها القوات الأمريكية الخاصة ليل السبت فجر الأحد 27 أكتوبر، وقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل زعيم تنظيم "داعش".

واشار ترامب في كلمة ألقاها الأحد الى أن القوات الأمريكية الخاصة نفذت العملية بـ"مشاركة 8 مروحيات ومجموعة كبيرة من العسكريين، مفيدا بأن زعيم "داعش" انتحر خلال محاولة فراره في نفق تحت موقع مخبئه، حيث فجر نفسه و3 من أطفاله بحزام ناسف.