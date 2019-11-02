دعا إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، الجمعة، إلى إطلاق مبادرة لمواجهة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في كلمة مسجلة لـ"هنية" خلال فعاليات "مؤتمر رواد ورائدات بيت المقدس" في دورته الـ11 المنعقد في إسطنبول تحت شعار "معا ضد الصفقة والتطبيع".

وقال: "أدعو المؤتمر إلى وضع خطة وبرنامج عمل ورؤية لإسقاط صفقة القرن ومشاريع تصفية فلسطين ومواجهة التطبيع مع" إسرائيل"".

وأضاف أن الخطة الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن"، "يتعدى خطرها إلى المنطقة ولا يقتصر أثرها على القدس وفلسطين فقط".

وتابع: "مواجهة صفقة القرن أصبحت ضرورة تستلزم منا التوحد لمواجهته".

و"صفقة القرن" خطة أمريكية مرتقبة لتسوية سياسية بالشرق الأوسط يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس المحتلة، وحق عودة اللاجئين، وحدود الدولة الفلسطينية المأمولة.

وأوضح هنية: "أننا نعيش المرحلة الأكثر خطورة على قضيتنا وعلى القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".

ولفت إلى أن "مدينة القدس تمثل رمز وحدة الأمة بكل أطيافها واعرافها ومذاهبها، وأنها رمز القضية الفلسطينية وجوهر الصراع مع المشروع الصهيوني ولا فلسطين بدون القدس".

ودعا رئيس حركة "حماس "لإنشاء صندوق شعبي لدعم أهالي مدينة القدس".

وأعلن رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، في أكثر من مناسبة خلال الأشهر القليلة الماضية، عن تقدم كبير في تطبيع العلاقات مع دول عربية دون أن يسميها.

إلى ذلك شارك الفلسطينيون في قطاع غزة مساء الجمعة، في جمعة "يسقط وعد بلفور" ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار المستمرة.

وكانت اللجنة العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار دعت أبناء الشعب الفلسطيني للمشاركة الحاشدة والفاعل في جمعة يسقط وعد بلفور، مجددة تأكيدها على استمرار مسيرة العودة.

واكدت الهيئة العليا لمسيرات العودة ان الرسالة التي تحملها المسيرة تتمثل في التمسك بالقدس عاصمة فلسطين، وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير وإقامه دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مشددة في الوقت ذاته على رفضها لأي مشروع يهدف لتصفية القضية الفلسطينية والنيل منها.

وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار الإسرائيلي في 30/3/2018 بشكل سلمي، غير أن الاحتلال الصهيوني مارس على المشاركين فيها اعتداءات كبيرة ترقى لمستوى جرائم الحرب، استشهد جرائها المئات وأصيب الآلاف من الفلسطينيين.

من جانب آخر تظاهر المئات من افراد الطواقم الطبية الفلسطينية في وسط مدينة رام الله دعما للأسرى الفلسطينيين المرضى والذين يعانون نتيجة رفض الاحتلال تقديم العلاج لهم.

وطالبت الطواقم الطبية الفلسطينية المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال للسماح للأطباء الفلسطينيين متابعة حالة الأسرى المرضى.

وتجمع ذوو الأسرى الفلسطينيين في مدينة البيرة حيث مقر الصليب الأحمر الدولي، علهم يسمعون صوتهم للمؤسسات الدولية التي تصم الاذان عما يعانيه الأسرى الفلسطينيين من عذابات في سجون الاحتلال الاسرائيلي ...وبينما يستمر أربعة من الأسرى الفلسطينيين في اضرابهم عن الطعام بينهم الأسيرة هبة اللبدي التي اكدت مصادر طبية انها دخلت حالة الخطر ....

وينتظر العشرات من الأسرى الفلسطينيين المرضى الموت دون أن يمنحوا حقهم في العلاج.