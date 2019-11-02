في رسالة وجهها إلى اللبنانيين في الذكرى الثالثة لإنتخابه، عدّد الرئيس عون ما تحقق على صعيد القضاء على الإرهاب وخلاياه النائمة، وإقرار قانون انتخابي جديد رغم كل الصعوبات المتراكمة، واجراء سلسلة تعيينات في مؤسسات الدولة والجيش والاجهزة الامنية والقضاء، وعودة المالية العامة لكنف الدستور وقانون المحاسبة العمومية، واصدار 3 موازنات بعد 12 عاماً على انقطاعها، واحالة موازنة 2020 الى المجلس النيابي ضمن المهلة الدستورية لأول مرة منذ زمن وبنسبة ضئيلة من العجز، ودون زيادة ضرائب على المواطنين، ورفض التسويات على الحسابات المالية بحيث اعيد تكوينها منذ العام 1993 الى اليوم واحيلت الى ديوان المحاسبة للتدقيق قضائياً بصحتها.

ولفت رئيس الجمهورية الى ان لبنان سيدخل بعد شهرين نادي الدول المنتجة للنفط، بعد ان اصرّ على اقرار الحكومة مراسيم استخراج النفط والغاز، ما سيؤمّن متنفساً اقتصادياً على المدى الطويل.

وشدد رئيس الجمهورية على أنه حمل أزمة النازحين السوريين الى المنابر العربية والدولية، وان لبنان "يدفع ثمن رفضه بشكل قاطع الضغوط المتواصلة لابقاء النازحين حيث هم لاستعمالهم في ما بعد ورقة ضغط عند فرض التسويات السياسية".

وعن الحكومة الجديدة، دعا الرئيس عون الكتل النيابية الى تسهيل ولادتها محذراً القيادات والمسؤولين من "ان استغلال الشارع في مقابل آخر هو اخطر ما يمكن ان يهدد الوطن وسلمه الاهلي"، وقال: "ان الاعتبار الوحيد المطلوب هذه المرة هو ان تلبي الحكومة طموحات اللبنانيين وتنال ثقتهم أولاً ثم ثقة ممثليهم في البرلمان، وان تتمكن من تحقيق ما عجزت عنه الحكومة السابقة بأن تعيد للشعب اللبناني ثقته بدولته، ولذلك يجب ان يتم اختيار الوزراء وفق كفاءاتهم وخبراتهم وليس وفق الولاءات السياسية او استرضاء للزعامات، فلبنان عند مفترق خطير خصوصاً من الناحية الاقتصادية، وهو بأمس الحاجة الى حكومة منسجمة قادرة على الانتاج، لا تعرقلها الصراعات السياسية، ومدعومة من شعبها".

واكد الرئيس عون المضي في الحرب على الفساد "مهما كان الطريق شاقاً"، وكرر نداءه الى اللبنانيين بالضغط على النواب لاقرار القوانين التالية :"انشاء محكمة خاصة بالجرائم الواقعة على المال العام، انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، استرداد الاموال المنهوبة، رفع الحصانات والسرية المصرفية عن المسؤولين الحاليين والسابقين وكل من يتعاطى المال العام"، بالتزامن مع قيام سلطة قضائية مستقلة وشجاعة ومنزهة، لافتاً الى ان التعيينات القضائية الاخيرة تضاف الى الجهود التي ستؤول الى قانون جديد للسلطة القضائية المستقلة.

وتعهد الرئيس عون، مع بدء النصف الثاني من الولاية الرئاسية، بمتابعة الحرب على الفساد، والدفع باتجاه اقتصاد منتج، وبذل الجهود لاقامة دولة مدنية عصرية والتخلص من براثن الطائفية.

من جانبها أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الجمعة، أن موسكو تعتبر الاحتجاجات في لبنان شأنا داخليا، وتعول على إيجاد المخرج الصحيح من الأزمة.

وقالت زاخاروفا للصحفيين، الجمعة: "موسكو تعتبر ما يحدث شأنا داخليا للبنان وشعبه. نعول على أن يتمكنوا من التغلب على الأزمة الحالية، وإيجاد الحل الصحيح لذلك في إطار الدستور والتشريعات الحالية وفقًا للتقاليد السياسية السائدة على أساس حوار شامل يسمح بالحفاظ على الاستقرار السياسي الداخلي ويعزز الوئام بين الأديان".

وأشارت زاخاروفا إلى أن موسكو تتابع عن كثب الموقف السياسي الداخلي والوضع في البلاد.

في السياق كشف الإعلامي طوني خليفة في تغريدة نشرها على حسابه على موقع "تويتر" عن معلومات شبه مؤكدة تفيد بأن إبن رئيس سابق حول أمواله من اللبناني إلى الدولار بقيمة تفوق الـ ٢٠ مليون دولار، وسيحولها إلى سويسرا، لافتًا إلى وجود معلومات عن أموال لرؤساء سابقين وعائلاتهم ومسؤولين حاليين وسابقين تواطؤوا مع مصارفهم لتهريب أموالهم بالدولار إلى الخارج.

كما توعّد خليفة الشخصيات والمصارف بنشر أسمائهم.

من جهة اخرى في خطوة غير مسبوقة، قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حجب مساعدات عسكرية عن الجيش اللبناني بقيمة 105 ملايين دولار.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولَين أميركيين تحدثا إليها أن وزارة الخارجية الامريكية أبلغت "الكونغرس" أن مكتب الميزانية في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي اتخذا ذلك القرار، من دون الإشارة إلى سببه.

وكانت الإدارة الأميركية قد طلبت الموافقة على تلك المساعدات اعتبارا من أيار/مايو، قائلة إنها ضرورية للبنان لتمكينه من حماية حدوده، وأضافت أن لبنان حليف مهم للولايات المتحدة في الشرق الأوسط المضطرب، وشملت المساعدات نظارات الرؤية الليلية وأسلحة تأمين الحدود.

من جانبه حذر اللقاء الاسلامي في بيروت من استثمار الاحتجاجات لمصالح واجندات خارجية باتت مشبوهة ومعروفة المرامي والاهداف.

وركّز "​اللقاء الإسلامي الوطني​" على أنّ "هناك مطالب محقّة يُنادي بها الشعب اللبناني الّذي يصرخ من جوعه وحرمانه و​الوضع الاقتصادي​ الخانق، و​البطالة​ المنتشرة في بلداتهم وقُراهم والفساد المنتشر في كلّ مفاصل الدولة، بالإضافة إلى سرقة ونهب المال العام وتوزيعه حصصًا ومغانم على المسؤولين".

هذا وقال السيد علي فضل الله “إننا بعد كل ما جرى لا نريد أن يكون الخاسر من ذلك هو اللبنانيين ومطالبهم وما خرجوا لأجله”، وتابع “فهم وللتذكير،لم يخرجوا لتحقيق مكاسب سياسية لهذا الفريق في صراعه مع الفريق الآخر”.

وأكد السيد فضل الله “اننا لا نريد لمطالب الناس أن تضيع ولأصواتهم الصادقة وجهودهم أن تذهب هدرا”، واضاف “ندعو هذه الأصوات الصادقة العفوية إلى أن تمسك بقرارها وأن لا تجيره لحساب أحد”.

ميدانياً اعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان بان مجاهدي المقاومة تصدوا بعد ظهر الخميس لطائرة مسيرة معادية فوق جنوب لبنان.

وقالت المقاومة الإسلامية في بيان ان "بعد ظهر الخميس عند الساعة الثانية و 5 دقائق، تصدّى مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة لطائرة مسيرة معادية في سماء جنوب لبنان وأجبروها على مغادرة الأجواء اللبنانية".