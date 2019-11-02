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رقم الخبر: 267269 تاريخ النشر: تشرين الثاني 01, 2019 الوقت: 20:35 الاقسام: محليات  
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، عن "فرض عقوبات جديدة على كيانات إيرانية"، ضمن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على طهران، في إطار إرهابها الاقتصادي ضد الشعب الايراني.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم، "فرض عقوبات على قطاع الإنشاءات".

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران في مايو/ أيار عام 2018، بعد الانسحاب الأمريكي من الإتفاق النووي، لتشمل قطاعات الطاقة والشحن والخدمات المالية.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الثامن من أيار/مايو 2018، إنسحاب بلاده من الإتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، عام 2015، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة إستهدفت فيها الإدارة الأمريكية تجفيف الموارد المالية الإيرانية، وفرض عقوبات على مشتري النفط الخام الإيراني ومنتجاته.

وردت إيران على ذلك بإعلانها مؤخرا عدم الإلتزام بمجموعة أخرى من المعايير التي تم الإتفاق عليها عام 2015، واتخذت ثلاث خطوات في طريق تقليص تعهداتها النووية، كان آخرها في 7 أيلول/سبتمبر الماضي، عندما رفعت القيود على أبحاث ومستوى تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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